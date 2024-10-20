Українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів на Курщині й взяли їхню позицію
Сили оборони за добу ліквідували 1340 російських окупантів
Протягом минулої доби на фронті армія російських загарбників втратила десятки одиниць своєї техніки, а також понад 1300 військових
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 678 520 (+1340) осіб,
- танків ‒ 9047 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 111 (+39) од,
- артилерійських систем – 19 565 (+17) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 287 (+57) од,
- крилаті ракети ‒ 2624 (+1) од,
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 987 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3476 (+3) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
20 жовтня
08:32
На фронті за добу сталося 164 боєзіткнення: росіяни на Курщині авіацією б'ють по своїй території
08:26
Маск пообіцяв щодня виплачувати $1 млн тому, хто підпише петицію на підтримку поправок до Конституції США
08:19
Голова Пентагону Остін заявив, що не може підтвердити відправку солдатів із КНДР на війну проти України
2024, субота
19 жовтня
23:12
Лукашенко каже, що мав "дуже складні, важкі, але цікаві перемовини" із Заходом: хто з ним міг зустрітися
22:19
У Харківській та Сумській областях вся прокурорська верхівка отримує пенсії "інвалідів", - Шабунін
21:36
На кільцевій дорозі Гданська сталася ДТП за участі 21 автівки: загинули 4 людини, багато постраждалих
21:10
У Запоріжжі цивільний під час перевірки став принижувати ТЦК й "кликав на допомогу". Військовий вистрілив у повітря
20:42
Ексклюзив
Якщо Трамп переможе, то гарантую, що він вимагатиме зміни президента України, - Портников
20:26
Огляд
Футбольна збірна втратила пріоритет при жеребкуванні ЧС-2026, а Усик зʼявився у відеогрі: огляд новин українського спорту за тиждень
20:26
Російське видавництво "Ексмо" пішло з Франкфуртського книжкового ярмарку після того, як його там бойкотували українці
19:55
Оновлено
"Динамо" рознесло "Оболонь", "Ворскла" поступилася "Олександрії". Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ
19:38
Ексклюзив
"Свідчить про відсутність мобілізаційного потенціалу в Росії": Портников про залучення військових з КНДР
18:05
Ексклюзив
Україна не демонструє бажання змістовно інтегруватись з НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
17:03
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління після перших заморозків
16:56
Ексклюзив
Не виключаю, що це російське ІПСО: політолог Магда щодо можливого повернення України до ядерного статусу