Росіяни намагаються прорватись у Курахівку, просуваються у Гірнику, - DeepState
Російські терористичні війська продовжують тиск на населений пункт Курахівка Донецької області, ситуація ускладнюється
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
"Противник намагається прорватися в н.п. Курахівка і робить це з різних сторін, зокрема, з Гірника, Желанного другого та Зоряного. Ситуація ускладнюється, адже ворог підтягнув туди сили та здійснює постійний тиск на позиції українських військових", - йдеться у повідомленні.
Ворог також має просування на північних околицях Гірника, продовжує рухатися в глибину населеного пункту.
"Там зараз бійцям Сил Оборони дуже нелегко. Спочатку кацапи активізували артилерію, а тепер реалізовують в повній мірі своє угрупування, яке вони туди стягнули для штурму міста", - йдеться у матеріалі.
- 18 жовтня повідомлялось, що ворог продовжує штурмові дії в напрямку Курахового Донецької області й заявив про повне взяття населеного пункту Максимільянівка.
- Актуальне
- Важливе