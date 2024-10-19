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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни намагаються прорватись у Курахівку, просуваються у Гірнику, - DeepState

Влад Дідусь
19 жовтня, 2024 субота
23:55
Війна з Росією Гірник, Донецька область

Російські терористичні війська продовжують тиск на населений пункт Курахівка Донецької області, ситуація ускладнюється

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

"Противник намагається прорватися в н.п. Курахівка і робить це з різних сторін, зокрема, з Гірника, Желанного другого та Зоряного. Ситуація ускладнюється, адже ворог підтягнув туди сили та здійснює постійний тиск на позиції українських військових", - йдеться у повідомленні.

Ворог також має просування на північних околицях Гірника, продовжує рухатися в глибину населеного пункту.

"Там зараз бійцям Сил Оборони дуже нелегко. Спочатку кацапи активізували артилерію, а тепер реалізовують в повній мірі своє угрупування, яке вони туди стягнули для штурму міста", - йдеться у матеріалі.

  • 18 жовтня повідомлялось, що ворог продовжує штурмові дії в напрямку Курахового Донецької області й заявив про повне взяття населеного пункту Максимільянівка.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
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