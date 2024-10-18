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Росіяни прорвались до центру Максимільянівки: у DeepState розповіли про ситуацію біля Курахового

Влад Дідусь
18 жовтня, 2024 п'ятниця
04:23
Війна з Росією Ситуація біля Курахового

Ворог продовжує штурмові дії в напрямку Курахового Донецької області й заявив про повне взяття населеного пункту Максимільянівка

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

Росіяни весь день здійснювали тиск на Максимільянівку Донецької області. За інформацією аналітиків, терористи кинули на штурм більше ніж 30 одиниць техніки (половину втратили) та велику кількість піхоти.

"Сьогодні ворог публікував кадри зі своєю ганчіркою, заявляючи про повне взяття населеного пункту. Саме відео було зроблене в центрі села, але паралельно уточнюємо інформацію щодо перебування ворога у всьому населеному пункті. Хоча, виходячи з обстановки, до взяття під контроль західної частини Максимільянівки залишилося не довго. В даному районі варто чекати оновлення мапи", - пише DeepState.

Окупанти паралельно штурмують позиції північніше по дирекції Гостре-Острівське. Триває постійна робота зі знищення росіян, але ворог має чисельну перевагу в піхоті, техніці та артилерії.

  • На Куп'янському напрямку розширюється зона активних бойових дій, тому мешканцям громад, які зазнають посилених обстрілів, варто евакуюватися.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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