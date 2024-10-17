Синєгубов заявив про розширення зони бойових дій на Куп'янському напрямку й закликав цивільних евакуюватися

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

Чиновника запитали, чи є втрачені населені пункти на Куп’янському напрямку.

"Була інформація, що до певного населеного пункту заходять російські військові, наприклад, Глушківка. Однак на наступний день ворог там був повністю знищений", - відповів Синєгубов.

Посадовець зазначив, що минулого тижня ОВА подала запит щодо визнання кількох населених пунктів Куп'янщини, включно з райцентром, зоною активних бойових дій.

"Однозначно констатуємо, що розширюється зона активних бойових дій. І нами були подані відповідні документи для того, щоб було змінено статус для кількох населених пунктів, включно з Куп’янськом, від зони можливих бойових дій на зону активних бойових дій. Наразі чекаємо рішення профільних міністерств", - сказав він.

За його словами, цього рішення очікують "найближчим часом". Статус зони бойових дій означатиме, що з цих територій евакуюють надавачів соціальних, адміністративних, банківських та інших послуг.

"Це сигнал для людей, що потрібно виїздити", - сказав Синєгубов.

За його інформацією, в Куп’янську не залишилося дітей, а з Кіндрашівської та Курилівської громад потрібно евакуювати 36 неповнолітніх.