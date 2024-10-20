З початку доби на фронті зафіксували 95 боєзіткнень: найбільш активно окупанти діють на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

"З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 95. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей.

"За наявною інформацією на даний час, ворог завдав 7 авіаударів по території Курської області РФ, застосувавши 17 КАБ", - додали в Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Українські війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська. Ще одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили дві штурмові дії загарбників поблизу Голубівки та Новоосинового. Поблизу Колісниківки та Лозової точаться ще три бої.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки Новосадового та Зарічного. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, з яких два тривають досі.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався просуватись на позиції українських захисників в районі Ступочок, атаку відбито.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, два рази безуспішно атакував позиції наших військ в районі Торецька. Також ворог скинув авіабомбу в районі Леонідівки.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Сухий Яр та Михайлівка тривають дев’ять боєзіткнень. Наразі українські захисники відбили 15 атак ворога в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Променя, Селидового та Михайлівки.

Найгарячіше на Курахівському напрямку, там тривають 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. А ще тринадцять ворожих штурмів наші захисники вже відбили.

На Времівському напрямку зупинено дві штурмові дії противника поблизу Богоявленки, ще один штурм продовжується. Ворог завдав авіаудару НАРами по Новодарівці.

На Оріхівському напрямку дві атаки ворога українські оборонці відбили в районі Роботиного, ще одна – триває.

На Придніпровському напрямку наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.