Росія продовжує робити ставку на кількість вироблених дронів, а не на технологічне вдосконалення, - Defense Express

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Те, що в росіян є термобаричні боєприпаси для БПЛА Shahed було відомо ще на початку цього року. Просто чомусь цей факт тільки зараз зʼявився в публічному просторі. Це стало відомо тільки після того, як наші дроноводи осмислили цю новацію на російських дронах, потім обкатали свою термобаричні боєприпаси з БПЛА на російських нафтопереробних заводах. І, як бачимо, дуже добре випробували", - розповів Киричевський

За словами експерта, масовість виробництва дронів в Росії не передбачає технологічного удосконалення.

"Росіяни зараз зосереджуються на масштабах виробництва дронів. А масовість виготовлення передбачає технологічну простоту. Приписувати російським дронам якісь неймовірні характеристики не потрібно, це в них не передбачається. Дрон, який вартує кілька сотень доларів не зробиш супер технологічним. Проблема в тому, що цих "шахедів" та "гербер" занадто багато. Тільки 7000 БПЛА Shahed було випущено по Україні за неповний 2024 рік. Тому для них головна проблема полягає в збільшенні обсягів виробництва, а не технологічність БПЛА", - додав він.