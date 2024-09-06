Якість виробництва шахедів у РФ падає, хоча кількість зростає, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець повідомив, що хоча росіяни й змогли наростити виробництво БПЛА Shahed, їх якість значно знизилась
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог продовжує масові ракетні або комбіновані атаки. Таким чином він забезпечує цю терористичну складову впливу на наше суспільство. Росіяни хочуть показати, що в них є достатня кількість сил та засобів, щоб постійно обстрілювати територію України. Думаю, що це стосується саме пропагандистської складової", - пояснив Згурець.
Аналітик наголосив, що кількість знищення БПЛА Shahed за допомогою засобів РЕБ збільшується.
"Запасів БПЛА Shahed в росіян були більшими. Вони змогли збільшити темпи виготовлення цих типів безпілотників. Втім, якість шахедів погіршується. Оскільки, вже кілька разів ці БПЛА залітали на територію Білорусі, що є ознакою помилок у виготовленні. З іншого боку, все більшу частину шахедів знищують ЗСУ без використання засобів фізичного впливу. Тобто шляхом засобів РЕБ. До прикладу, під час однієї з атак третина, а то й більше шахедів була збита з курсу й знищена внаслідок роботи наших систем РЕБ. Це вказує на те, що протидія з українського боку тільки зростає", - додав він.
- Увечері середи, 4 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного та північного напрямків. Уранці 5 вересня в Київській області працювала протиповітряна оборона
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