Якість виробництва шахедів у РФ падає, хоча кількість зростає, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог продовжує масові ракетні або комбіновані атаки. Таким чином він забезпечує цю терористичну складову впливу на наше суспільство. Росіяни хочуть показати, що в них є достатня кількість сил та засобів, щоб постійно обстрілювати територію України. Думаю, що це стосується саме пропагандистської складової", - пояснив Згурець.



Аналітик наголосив, що кількість знищення БПЛА Shahed за допомогою засобів РЕБ збільшується.

"Запасів БПЛА Shahed в росіян були більшими. Вони змогли збільшити темпи виготовлення цих типів безпілотників. Втім, якість шахедів погіршується. Оскільки, вже кілька разів ці БПЛА залітали на територію Білорусі, що є ознакою помилок у виготовленні. З іншого боку, все більшу частину шахедів знищують ЗСУ без використання засобів фізичного впливу. Тобто шляхом засобів РЕБ. До прикладу, під час однієї з атак третина, а то й більше шахедів була збита з курсу й знищена внаслідок роботи наших систем РЕБ. Це вказує на те, що протидія з українського боку тільки зростає", - додав він.