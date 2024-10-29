Росіяни перебувають за 2,5-3 км від Куп’янська, - начальник МВА Беседін

Про це він сказав в етері телемарафону.

За словами начальника Куп'янської МВА ситуація залишається складною: лінія фронту перебуває всього за 2,5 кілометри від міста Куп'янськ. Крім того, росіяни щодня завдають ударів по населених пунктах громади, тероризуючи місцеве населення й знищуючи критичну інфраструктуру.

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Беседін нагадав, що наразі триває загальна евакуація цивільного населення з лівобережжя Куп'янської громади. В місті Куп'янськ наразі перебуває понад 2500 місцевого населення, на лівобережжі залишається понад 1400 людей.

"Через руйнування критичної інфраструктури населені пункти залишаються без електрики, газо- та водопостачання. Безпекова ситуація зараз не дозволяє проводити там відновлювальні роботи. Ведемо постійну роботу з інформування про можливість евакуації до більш безпечних регіонів України", - йдеться у повідомленні.