Росіяни перебувають за 2,5-3 км від Куп’янська, - начальник МВА Беседін
Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що російська окупаційна армія перебуває за 2,5-3 кілометри від Куп’янська
Про це він сказав в етері телемарафону.
За словами начальника Куп'янської МВА ситуація залишається складною: лінія фронту перебуває всього за 2,5 кілометри від міста Куп'янськ. Крім того, росіяни щодня завдають ударів по населених пунктах громади, тероризуючи місцеве населення й знищуючи критичну інфраструктуру.
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Беседін нагадав, що наразі триває загальна евакуація цивільного населення з лівобережжя Куп'янської громади. В місті Куп'янськ наразі перебуває понад 2500 місцевого населення, на лівобережжі залишається понад 1400 людей.
"Через руйнування критичної інфраструктури населені пункти залишаються без електрики, газо- та водопостачання. Безпекова ситуація зараз не дозволяє проводити там відновлювальні роботи. Ведемо постійну роботу з інформування про можливість евакуації до більш безпечних регіонів України", - йдеться у повідомленні.
- Темпи евакуації з лівого берега річки Оскіл у Купʼянському районі на Харківщині станом на 24 жовтня знизилися. Водночас на найбільш небезпечних територіях району залишаються близько 2,5 тис. людей.
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