Темпи евакуації з Куп'янського району знизилися до 150 людей на день, - Синєгубов

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"По лівому берегу ситуація вкрай напружена. Ми продовжуємо евакуацію. На жаль, темпи її дещо знижуються. Щоденно вивозимо від 100 до 150 людей", - розповів він.

За його словами, на найбільш небезпечних територіях Купʼянщини наразі залишаються близько 2,5 тис. населення. Глава ОВА додав, що сімей із дітьми там уже не мало б бути через примусову евакуацію, але стало відомо, що там залишаються дві таких родини.

"Однак сьогодні дізналися, що дві сім’ї залишаються, фактично переховують дітей від примусової евакуації. По цих сім’ях будемо працювати з Нацполіцією, місцевими органами влади в окремому порядку", - розповів Синєгубов.