Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Темпи евакуації з Куп'янського району знизилися до 150 людей на день, - Синєгубов

Темпи евакуації з Куп'янського району знизилися до 150 людей на день, - Синєгубов

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
21:31
Суспільство Олег Синєгубов

Темпи евакуації з лівого берега річки Оскіл у Купʼянському районі на Харківщині знизилися. Водночас на найбільш небезпечних територіях району залишаються близько 2,5 тис. людей

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"По лівому берегу ситуація вкрай напружена. Ми продовжуємо евакуацію. На жаль, темпи її дещо знижуються. Щоденно вивозимо від 100 до 150 людей", - розповів він.

За його словами, на найбільш небезпечних територіях Купʼянщини наразі залишаються близько 2,5 тис. населення. Глава ОВА додав, що сімей із дітьми там уже не мало б бути через примусову евакуацію, але стало відомо, що там залишаються дві таких родини.

"Однак сьогодні дізналися, що дві сім’ї залишаються, фактично переховують дітей від примусової евакуації. По цих сім’ях будемо працювати з Нацполіцією, місцевими органами влади в окремому порядку", - розповів Синєгубов.

  • Станом на 23 жовтня повідомлялось, що евакуації з населених пунктів Куп'янського напрямку підлягають 9 тис. людей, однак через руйнування ворогом переправ темпи евакуації знизилися.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Харківщина
Куп'янськ
Читайте також:
інтерни на передовій
Автор Віталій Бесараб
20 жовтня, 2024 неділя
У Харківському обласному госпіталі замість лікування поранених з фронту, спочатку вимагають заповнення папірців від бойових медиків, - волонтерка Корчинська
Німеччина Україна
Автор Юлія Юліна
23 жовтня, 2024 середа
У Німеччині запропонували запровадити новий статус для біженців з України, аби зменшити витрати на соцвиплати
Автор Катерина Єсікова
22 жовтня, 2024 вiвторок
Батьки впізнали сина на відео з розстріляними українськими військовими на Курщині
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.39
    Продаж 45.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
24 жовтня
21:53
Ексклюзив
ядерна зброя
Авіаексперт Романенко оцінив можливості України створити ядерну зброю і сказав, що для цього потрібно
21:36
Денис Попов та Артем Довбик (праворуч), Рома - Динамо
"Динамо" програло "Ромі" у Лізі Європи
21:36
Назар Волошин та Енцо Ле Фе (праворуч), Рома - Динамо
"Рома" - "Динамо" 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
21:08
РФ ударила по відділенню Нової пошти на Донеччині: вбито двох чоловіків, ще одного поранено
20:50
Володимир Зеленський
"Віддає перевагу спокусам Казані": Зеленський відреагував на участь генсека ООН Гутерреша у саміті БРІКС
20:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Близько 40% площі Селидового перебуває під контролем армії РФ: на Покровському напрямку діє 70 тис. військ ворога. Колонка Сергія Згурця
20:07
OPINION
Ухилянтська більшість і "тюрма для героїв"
20:05
путін
Путін під час виступу на БРІКС заявив, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США
19:35
Bayraktar TB2
У Baykar повідомили, коли планують добудувати завод із виробництва безпілотників в Україні
19:34
Держдума Росії
Держдума РФ ратифікувала договір про "всеосяжне партнерство" з КНДР
19:34
перше вересня, школа
В Україні за 4 роки закрили 2114 шкіл, а першокласників стало менше на понад 122 тис., - Education.ua
19:17
Міжнародний кримінальний суд
МКС: Монголія порушила Римський статут, не заарештувавши Путіна, справу передадуть до Асамблеї держав-учасниць
19:14
Ексклюзив
ДБР затримало керівницю МСЕК Хмельниччини, яка викинула через вікно пів мільйона доларів
Системно корупцію у МСЕК може виявити тільки СБУ, - ексміністерка охорони здоровʼя України Скалецька
18:54
Росія з КНДР
Перші підрозділи зафіксували на Курщині: в ГУР розповіли, як і де РФ готує війська КНДР для війни проти України
18:47
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш на саміті БРІКС у РФ закликав до "справедливого миру" в Україні
18:30
Тарас Кремінь
Кремінь оголосив про початок "наступальної українізації"
18:23
ЗСУ, мобілізація
Міноборони напрацювало модель цифрової реформи ВЛК
18:23
діти, злочини росії
В Україну з тимчасово окупованої Херсонщини повернули 3-річну дитину
18:21
Узбекистан, прапор
Узбекистан відмовився вступати до Євразійського економічного союзу з РФ
18:20
У Польщі судитимуть фермера з донькою через прапор СРСР та проросійський плакат
18:04
OPINION
Зволікання з деімперіалізацією стимулює "вату"
17:44
Тарас Кремінь
Мовний омбудсмен спростував твердження, нібито українськомовні люди переходять назад на російську
17:41
Польща
Після закриття генконсульства РФ у Познані 8 його працівників мають покинути Польщу, - МЗС
17:39
Венесуельські опозиціонери Едмундо Гонсалес Уруттія та Марія Коріна Мачадо
Лауреатами цьогорічної Премії Сахарова стали лідери опозиції Венесуели 
17:34
Донецька область, стела
У Покровській громаді через ворожі атаки загинули троє людей
17:25
Ексклюзив
Ліквідація МСЕК нічого не дасть, а призведе до ступору та колапсу цієї системи, - адвокат Гришин
17:18
Володимир Зеленський
Зеленський доручив членам Ставки розробити План посилення України: що він передбачає
17:17
Пресреліз
Режисер Владислав Робський завершив роботу над документальною дилогією "Народжені, щоб жити"
17:13
Китай
МЗС Китаю заявило, що "не знає" про перебування військ КНДР у РФ
17:12
на фото: ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: росіяни атакували Курщину 18 КАБами
16:54
Ашан
Французька мережа "Ашан" покидає російський ринок і готується продати дочірню компанію, - ЗМІ
16:50
Фінляндія
Фінляндія закрила два тимчасові пункти пропуску з РФ
16:48
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:28
Ексклюзив
Путін та Лукашенко
"Вступ Білорусі у війну невигідний для Росії": експерт-міжнародник Радь назвав причину
16:25
Оновлено
Ілюстративне фото
Між Миколаєвом і Херсоном відновили залізничне сполучення, зупинене після ворожого обстрілу
16:24
Молдова
З Росії переказали $39 млн на підкуп виборців Молдови, - поліція
16:16
НАТО
В Україні зросла частка тих, хто підтримує вступ до ЄС і НАТО, - опитування
16:10
Ексклюзив
Су-25 росія
Є три версії: авіаексперт Криволап про відправку північнокорейських пілотів до РФ
16:06
PR
Чоловічі спортивні штани у повсякденному стилі – як їх поєднувати?
16:05
OPINION
РФ=КНДР, а Путін=Кім Чен Ин. Хто б міг подумати!
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV