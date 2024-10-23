У Харківській ОВА заявили про зниження темпів евакуації з Куп'янщини: росіяни бʼють по переправах

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, за останню добу ворог застосував проти цивільних мешканців Харківщини 11 керованих авіабомб та одну ракету Х-38.

"Куп'янський напрямок залишається у нас найважчим наразі, звідти в нас відбувається посилена евакуація. Фактично на лівому березі річки Оскіл міста Куп'янська й інших громад ми вже не можемо забезпечувати відновлення критичної інфраструктури, ворог її постійно знищує", - зазначив Синєгубов.

Він наголосив, що загалом 9 тис. людей підлягають евакуації з населених пунктів Куп’янського напрямку, з них понад 4800 жителів саме Куп’янської громади.

Пріоритет — лівий берег, де залишається понад 2700 людей. Однак влада фіксує зниження темпів евакуації. Цьому зокрема сприяє руйнування ворогом переправ.

"Було, наприклад, учора завдано ворогом ударів по переправах через цю річку, що ще ускладнює фактично евакуаційні заходи. Однак ми працюємо над відновленням логістичного сполучення", - сказав очільник ОВА.

Окрім того, 169 місцевих жителів, зокрема 79 дітей, ще потрібно евакуювати з Борівської громади, де вкрай напружена безпекова ситуація.

Що стосується підготовки до нового опалювального сезону, то житлове господарство Харківщини технічно підготовлене до зими, зазначив чиновник. Однак людям варто "подумати про свою оселю, щоби зробити її максимально автономною", резюмував Синєгубов.