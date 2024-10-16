Із Борової на Харківщині планують вивезти 134 дитини з родинами, - ОВА

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

Він нагадав, що в Купʼянську вже запровадили загальну евакуацію мешканців, а із селища Борова наразі оголошена обовʼязкова евакуація сімей із дітьми.

"134 дитини з сім'ями ми плануємо вивезти", - сказав Синєгубов.

За його словами, евакуацію з Купʼянська оголосили через те, що в місті неможливо забезпечити подачу тепла через російські обстріли. Очільник ОВА додав: наразі з міста виїхали 300 людей, коли понад 3,5 тис. мешканців ще залишаються.