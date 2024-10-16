Із Борової на Харківщині планують вивезти 134 дитини з родинами, - ОВА
Із Борової Ізюмського району Харківської області планують евакуювати 134 дитини із сімʼями
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.
Він нагадав, що в Купʼянську вже запровадили загальну евакуацію мешканців, а із селища Борова наразі оголошена обовʼязкова евакуація сімей із дітьми.
"134 дитини з сім'ями ми плануємо вивезти", - сказав Синєгубов.
За його словами, евакуацію з Купʼянська оголосили через те, що в місті неможливо забезпечити подачу тепла через російські обстріли. Очільник ОВА додав: наразі з міста виїхали 300 людей, коли понад 3,5 тис. мешканців ще залишаються.
- 15 жовтня в Харківській області з Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської та Купʼянської громади, зокрема, міста Купʼянськ, оголосили обовʼязкову евакуацію всіх цивільних мешканців. Водночас у Борівській громаді запровадили примусову евакуацію сімей із дітьми.
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