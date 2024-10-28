Росіяни через значні втрати під Лиманом кидають на штурм поранених військових, - ГУР
Окупаційна армія Росії намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області та через значні втрати в особовому складі почала кидати на штурми військових з пораненнями
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони РФ.
Зазначається, що для нарощення темпів наступу біля Лиману росіяни перекинули у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків ЗС РФ.
Водночас бійці Сил безпеки і оборони України завдали нововведеним окупантам серйозних втрат, окремі штурмові групи втратили боєздатність.
За даними української розвідки, деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій та скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів.
"Для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань. У м’ясні штурми кидають легкопоранених загарбників", - розповіли в ГУР.
- Між тим з початку повномасштабного вторгнення втрати російської окупаційної армії в особовому складі перевищили вже 690 тис. осіб.
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