Армія РФ атакує Україну "шахедами" та КАБами: на Хмельниччині та в Сумах чули вибухи, на Київщині працювала ППО
Понад 50 артсистем, 7 танків і 1680 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
З початку повномасштабного вторгнення втрати російської окупаційної армії в особовому складі перевищили вже 690 тисяч осіб
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 690 720 (+1680) осіб,
- танків ‒ 9120 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 395 (+40) од,
- артилерійських систем – 19 872 (+51) од,
- РСЗВ – 1240 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 867 (+68),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 660 (+100) од,
- спеціальна техніка ‒ 3556 (+14) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
"Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
28 жовтня
08:21
Оновлено
За добу на фронті сталося 144 боєзіткнення: майже 40 з них - на Курахівському напрямку
07:48
Ексклюзив
У Сіверськодонецьку залишаються проблеми з опаленням та досі відсутній мобільний зв'язок, - голова РВА Власенко
2024, неділя
27 жовтня
23:46
Оновлено
Окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках Херсона: є загиблі, серед постраждалих - дитина
22:24
Північнокорейських військових везуть на Курщину у вантажівках з цивільними номерами, - перехоплення ГУР
22:13
Президент Євроради Мішель закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів
21:39
Ексклюзив
У суспільстві немає запитів на потрясіння, - експертка Іщенко про перемогу "Грузинської мрії" на виборах
21:20
У Брянській області РФ заявили про нібито "спробу перетину" кордону з Україною озброєною групою
21:08
Ексклюзив
Дипломат Чечелашвілі: завтра в середмісті Тбілісі буде не менше 100 тисяч протестувальників
20:58
"Мають повернути незаконно отримані пенсії й заплатити стільки ж зверху": Подоляк прокоментував скандали зі МСЕК
20:50
Аналітика
Шлях до перемоги: як український ОПК долає історичні труднощі та залучає міжнародні компанії. Пояснюємо
20:25
"Українське класичне" з бойовою нічиєю: протистояння "Динамо" з "Шахтарем" зупинилося на рахунку 1:1
20:09
Ексклюзив
Чого варто очікувати від Байдена до інавгурації нового президента: думка дипломата Шамшура
20:01
Оновлено
Двобій "Динамо" із "Шахтарем" завершився нічиєю, "Ворскла" рівна у силах з "Вересом". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
19:53
Інфографіка
Українські очі для американських HIMARS: що таке PD-2 і як українці створили потужний дрон перед самим повномасштабним вторгненням
19:17
"Ми стали жертвами російської спецоперації". Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала виборів до парламенту й сказала виходити на протести
19:15
Інтерв’ю
Після виборів адміністрація Байдена посилить допомогу Україні, - американський експерт Фрід
18:38
Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post