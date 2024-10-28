Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Понад 50 артсистем, 7 танків і 1680 військових: втрати армії РФ за добу на фронті

Понад 50 артсистем, 7 танків і 1680 військових: втрати армії РФ за добу на фронті

Світлана Кравченко
28 жовтня, 2024 понедiлок
07:38
Війна з Росією втрати окупантів

З початку повномасштабного вторгнення втрати російської окупаційної армії в особовому складі перевищили вже 690 тисяч осіб

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 690 720 (+1680) осіб,
  • танків ‒ 9120 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 395 (+40) од,
  • артилерійських систем – 19 872 (+51) од,
  • РСЗВ – 1240 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 867 (+68),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 660 (+100) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3556 (+14) од.

Дані уточнюються.

Теги:
Новини
Росія
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Сергій “Чорномор” Ліпський
Автор Світлана Кравченко
26 жовтня, 2024 субота
"Відклав термінову операцію, бо не міг підвести людей": на фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Чорномор Ліпський
Автор Андрій Кокотюха
27 жовтня, 2024 неділя
Як деякі українці припинили боятися за свою репутацію та полюбили Пушкіна
Грузинський мультимільярдер Бідзіна Іванішвілі
Автор Анатолій Буряк
27 жовтня, 2024 неділя
"Це вкрадені вибори, узурпація влади та конституційний переворот": в Грузії опозиція вимагає від Іванішвілі мирно віддати владу
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.48
    Продаж 45.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
28 жовтня
08:49
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Армія РФ атакує Україну "шахедами" та КАБами: на Хмельниччині та в Сумах чули вибухи, на Київщині працювала ППО
08:42
окупанти
Росіяни на ТОТ почали готуватися до виборів у держдуму РФ: до яких маніпуляцій вдаються
08:21
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
За добу на фронті сталося 144 боєзіткнення: майже 40 з них - на Курахівському напрямку
08:16
Ентоні Блінкен
Держдеп США закликав провести розслідування щодо порушень на виборах в Грузії
08:00
OPINION
Грузія не цікава жодному із західних гравців
07:48
Ексклюзив
Луганщина, Сєверодонецьк, Лисичанськ
У Сіверськодонецьку залишаються проблеми з опаленням та досі відсутній мобільний зв'язок, - голова РВА Власенко
07:29
на фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та президент України Володимир Зеленський
"Чекаю з нетерпінням": прем'єр Фінляндії анонсував візит Зеленського до Рейк'явіка
07:15
Оновлено
Ілюстративне фото
У Росії заявили про атаку БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство
06:53
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели кораблі у Чорному морі до місця базування
06:47
Леонардо Ді Капріо
Де Ніро та Ді Капріо закликали голосувати за Гарріс
06:02
Гітанас Науседа
"Несумісні зі зближенням із ЄС": президент Литви про вибори у Грузії
00:54
Як дрони-матки допомагають РФ у Селидовому: розповідає речник бригади "Кара-Даг"
00:20
Сенатор Джей Ді Венс відмовився називати Путіна "ворогом" і закликав до переговорів з РФ
2024, неділя
27 жовтня
23:46
Оновлено
Херсон обстріл
Окупанти вдарили з артилерії по житлових будинках Херсона: є загиблі, серед постраждалих - дитина
23:29
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
23:00
Ексклюзив
БРІКС 2024
"Це репутаційне союзництво": експерт-китаєзнавець Єфремов про БРІКС
22:51
Ексклюзив
Грузія
"Буде два варіанти": політолог Денисенко про те, як розгортатимуться події у Грузії
22:38
путін і орбан
Незважаючи на заплановані вуличні протести: Орбан летить до Тбілісі особисто привітати "Грузинську мрію"
22:24
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Північнокорейських військових везуть на Курщину у вантажівках з цивільними номерами, - перехоплення ГУР
22:13
Шарль Мішель
Президент Євроради Мішель закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів
21:57
Швеція
Швеція виділить новий пакет гуманітарної допомоги для України на близько $10,3 млн
21:39
Ексклюзив
Грузія ЄС
У суспільстві немає запитів на потрясіння, - експертка Іщенко про перемогу "Грузинської мрії" на виборах
21:34
Володимир Орлов
Ексзаступника голови ДніпроОДА Орлова підозрюють у вимаганні $200 тис. за оренду лісу, - ЗМІ
21:20
Брянська область
У Брянській області РФ заявили про нібито "спробу перетину" кордону з Україною озброєною групою
21:08
Ексклюзив
Грузія, Тбілісі, мітінг
Дипломат Чечелашвілі: завтра в середмісті Тбілісі буде не менше 100 тисяч протестувальників
20:58
Михайло Подоляк
"Мають повернути незаконно отримані пенсії й заплатити стільки ж зверху": Подоляк прокоментував скандали зі МСЕК
20:55
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Нових пакетів допомоги Україні має бути більше вже наступного тижня, - Зеленський
20:50
Аналітика
Шлях до перемоги: як український ОПК долає історичні труднощі та залучає міжнародні компанії. Пояснюємо
20:30
Київське водосховище
"Катастрофічно обміліло": вода у Київському водосховищі відступила від берега на сотні метрів
20:25
"Динамо" - "Шахтар" 1:1 (27.10.2024)
"Українське класичне" з бойовою нічиєю: протистояння "Динамо" з "Шахтарем" зупинилося на рахунку 1:1
20:09
Ексклюзив
Джо Байден
Чого варто очікувати від Байдена до інавгурації нового президента: думка дипломата Шамшура
20:03
OPINION
Хто воює з мертвими
20:01
Оновлено
"Олександрія" - "Інгулець" 2:1 (26.10.2024)
Двобій "Динамо" із "Шахтарем" завершився нічиєю, "Ворскла" рівна у силах з "Вересом". Розклад і результати 11-го туру УПЛ
19:53
Інфографіка
Дрон PD-2
Українські очі для американських HIMARS: що таке PD-2 і як українці створили потужний дрон перед самим повномасштабним вторгненням
19:17
Саломе Зурабішвілі
"Ми стали жертвами російської спецоперації". Президентка Грузії Зурабішвілі не визнала виборів до парламенту й сказала виходити на протести
19:15
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден
Після виборів адміністрація Байдена посилить допомогу Україні, - американський експерт Фрід
19:07
Саакашвілі
Не гайте часу, виходьте на великі протести: Саакашвілі звернувся до опозиції
19:00
Борис Джонсон оголосив про відставку
"Вкрадені маріонетковим урядом Путіна": Борис Джонсон про парламентські вибори у Грузії
18:38
Ілон Маск
Ілон Маск працював нелегально у США на початку своєї кар'єри, його хотіли депортувати, - The Washington Post
18:38
Оновлено
Парламентські вибори в Грузії
Грузинська ЦВК підрахувала голоси зі 100% дільниць: "Мрія" набирає 54%
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV