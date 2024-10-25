Спецпризначенці КНДР, яких відправили на війну проти України, можуть бути лише першою і не обовʼязково найбільшою партією, - Defense Express

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми не бачимо жодної реакції світу і не маємо можливості припинити це постачання самостійно, оскільки події відбуваються на іншому боці світу, на березі Тихого океану. КНДР може почати стабільне постачання своїх збройних сил, оскільки Пхеньян може спокійно торгувати. Загальна чисельність Сил спеціальних операцій у КНДР за різними оцінками становить від 88 до 200 тисяч, а загальна чисельність Збройних сил КНДР – 1,3 мільйона. Для порівняння, у Російській Федерації – 1,5 мільйона. Питання в тому, куди дівати живу силу, тим більше, що вони отримують за це щось. Торгівля може продовжуватися, і 12 тисяч військових можуть бути лише першою партією", - повідомив він

Катков прокоментував повідомлення ГУР про чисельність вже перекинутих до Росії північнокорейських військових.

"Відповідно до даних зовнішньої розвідки Південної Кореї, йдеться не просто про звичайні армійські підрозділи, а про перекидання Сил спеціальних операцій. Це не рядові військові, а найбільш елітні та боєздатні підрозділи КНДР впринципі. Йдеться про 12 тисяч військових. Інформація про 500 офіцерів і три генерали відповідає чисельності, оголошеній у межах 12 тис., що складає приблизно дві бригади за такою оцінкою, але їх може бути більше", - зазначив він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив: є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині.

25 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій вже 27-28 жовтня.

25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує направити до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.