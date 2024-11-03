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У британській розвідці розповіли, з якими проблемами можуть зіткнутися солдати КНДР на фронті в Україні

Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
21:52
Війна з Росією

Північна Корея перекинула до Росії щонайменше 10 тис. військовослужбовців. Вони, ймовірно, матимуть проблеми з керуванням російським обладнанням

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Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

За даними розвідки, КНДР перекинула до Курської області РФ щонайменше 10 тис. військових. 

"Для Росії військова підтримка КНДР війни в Україні, ймовірно, була основною рушійною силою партнерства і до цього часу була зосереджена навколо постачання зброї Північній Кореї. Натомість КНДР отримала міжнародну підтримку високого рівня від Росії та знайшла торгівельного партнера, готового порушити санкції", - йдеться у повідомленні.

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Проте, як припускають у Британії, сили Росії та КНДР постануть перед труднощами оперативної сумісності, бо раніше не проводили спільних військових навчань.

Розвідники вважають, що північнокорейські солдати, які ведуть бойові операції, майже напевно матимуть проблеми з керуванням російським обладнанням, інтеграцією в структуру командування, управлінням та подоланням мовного бар'єра з військовими РФ.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

 

Теги:
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Світ
Росія
КНДР
російська армія
Велика Британiя
Світ про Україну
Курськ
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