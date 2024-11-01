Росіяни намагаються прорватись до центру Тернів неподалік Лиману, - DeepState
Російські терористи продовжують активно діяти на Лиманському напрямку Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-ресурс DeepState.
"Після окупації Новосадового противник змістив натиск на південь до Тернів. На жаль, за останні дні росіянам вдалося зачепитися за північні околиці села. Бої тривають, противник рветься до центру Тернів", - йдеться у повідомленні.
Населений пункт розташований орієнтовно у 15 км від Лиману Донецької області.
- Від початку доби пʼятниці, 1 листопада, на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Найактивніше російські терористи наступають на Покровському та Курахівському напрямках.
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