Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни намагаються прорватись до центру Тернів неподалік Лиману, - DeepState

Росіяни намагаються прорватись до центру Тернів неподалік Лиману, - DeepState

Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
23:46
Війна з Росією війна

Російські терористи продовжують активно діяти на Лиманському напрямку Донецької області

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-ресурс DeepState.

"Після окупації Новосадового противник змістив натиск на південь до Тернів. На жаль, за останні дні росіянам вдалося зачепитися за північні околиці села. Бої тривають, противник рветься до центру Тернів",  - йдеться у повідомленні.

Населений пункт розташований орієнтовно у 15 км від Лиману Донецької області.

  • Від початку доби пʼятниці, 1 листопада, на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Найактивніше російські терористи наступають на Покровському та Курахівському напрямках.
Теги:
Новини
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Лиман
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
1 листопада, 2024 п'ятниця
З 2025 по 2029 роки почнеться цікавий ризикований історичний процес, - Портников
Дженніфер Еністон
Автор Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
"За розум і людську порядність": зірка "Друзів" Дженніфер Еністон розповіла, за кого проголосувала на виборах президента США
Андрій Лунін, Ліга чемпіонів, Реал
Автор Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
Дворазовий володар ЛЧ забажав купити в "Реала" Луніна, - ЗМІ
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.66
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
2 листопада
01:06
Словник Collins Dictionary назвав слово 2024 року
00:29
Україна-Угорщина
Питання вступу України в НАТО не може бути частиною двостороннього документа, - МЗС Угорщини
00:24
Південна Корея
"Розглядаються всі можливі сценарії": очільник МЗС Південної Кореї розповів, чи може Сеул надати Україні зброю
00:19
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 1 листопада
2024, п'ятниця
1 листопада
23:31
Андрій Шевченко
Британці звинуватили Шевченка у "крадіжці Золотого мʼяча"
23:31
Еммануель Макрон
Вибори у Молдові: Макрон звернувся до жителів країни
23:10
Дональд Трамп
Демократи заявили, що мають план на випадок, якщо Трамп передчасно оголосить про свою перемогу на виборах
22:59
Володимир Зеленський
"Просто чекають, поки ще й військові КНДР почнуть завдавати ударів по українцях": Зеленський дорікнув США, Китаю, Німеччині та Великій Британії
22:57
світло
На Сумщині сталося аварійне відключення світла
22:49
Залізний трон з "Гри престолів"
Warner Bros. розробляє повнометражний фільм "Гра престолів"
22:36
Оновлено
РФ ударила по місцю дислокації правоохоронців у Харкові: загинув полковник, поранено 40 людей
22:29
шевченківська премія
Оголошено претендентів на Шевченківську премію - 2025
22:17
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень: найгарячіше на Курахівському напрямку
22:16
Радослав Сікорський
У Польщі запропонували Україні купувати озброєння у кредит
22:00
АРМА оголосило перші 50 онлайн-аукціонів з продажу картин Медведчука
21:36
на фото снаряди
Виробництво мінометних снарядів в Україні стримується глобальною нестачею вибухівки
21:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог підтягує сили і штурмує з різних боків: тактика РФ на Курщині та ситуація на Торецькому напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:32
Ексклюзив
Байден Путін
Путін чекає, хто прийде до Білого дому, аби заявити свої претензії щодо зон впливу, - політолог Шлінчак
21:19
Київський безпековий форум для молоді
Українська молодь закликала надати Україні членство в НАТО
21:00
Андрій Сибіга
Одна з країн погодилася стати державою-покровителькою для допомоги українцям у РФ, - Сибіга
20:54
Купʼянськ
Через наступ РФ Укрпошта в Куп'янську закрила останнє стаціонарне відділення
20:44
На фото: Джей Ло в комбінезоні російського бренду
Дженніфер Лопес підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США
20:28
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
В Тегерані побоюються, що в разі перемоги Трамп дозволить Ізраїлю завдавати ударів по ядерних об’єктах Ірану, - Reuters
20:05
OPINION
блог Вікторія Сюмар
Нація сперечається про план перемоги, а не про план виживання
20:02
Україна США
БТР Stryker, Javelin та ракети для NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 млн
19:55
Гелловін
У Дубліні тисячі людей прийшли на фейковий гелловінський парад, який ШІ вигадав для пакистанського сайту
19:51
Огляд
Планета кіно
"БожеВільні" вже тут : що подивитися на вихідних
19:41
Ексклюзив
вибори у США
Уже понад 64 млн американців проголосували на виборах, - редакторка "Голосу Америки" Ворожко
19:36
обвал стіни
На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: щонайменше 8 людей загинули
19:27
кабмін
Кабмін ухвалив зміни до постанов щодо виплат родинам військових під час воєнного стану
19:14
У Німеччині затримали танкер із підсанкційними товарами, який прямував до Росії
18:59
Оновлено
Обговорили підтримку України: в Києві конгресмени США зустрілися з Умєровим
18:57
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
У Луніна зʼявився шанс зіграти за "Реал" проти "Мілана"
18:56
Учні
Уряд затвердив експериментальний проєкт для створення безпечних умов у школах
18:39
Польща
У Польщі заявили про "високий рівень готовності" до нової хвилі біженців з України
18:26
у Нідерландах підірвали галерею
У Нідерландах невідомі влаштували вибух у художній галереї й украли картини Енді Воргола
18:24
Збереження телемарафону гальмує шлях до ЄС, - Княжицький про звіт Єврокомісії
18:19
росія, санкції
Росія увʼязнила ексспівробітника консульства США за "таємну співпрацю з іноземною державою"
18:08
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У роботі застосунку Резерв+ стався збій
18:00
OPINION
Зупинити бульдозер
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV