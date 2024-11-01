З початку доби відбулось 74 бойових зіткнень: найважче на Покровському та Курахівському напрямках

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу за 1 листопада.

"Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти і далі активно діють на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Від російських авіаударів страждають прикордонні райони Сумщини. Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах Краснопілля, Великої Писарівки, Журавки, росіяни застосували 8 КАБів.

Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів Сумської та Харківської областей, серед яких Верхня Пожня, Тимофіївка, Павлівка, Рогізне, Новеньке, Басівка та Покровка.

Ворог також завдав 22 авіаційних удари, застосувавши 27 КАБів по території Курської області РФ.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти скинули 2 авіабомби в район Дергачів.

напрямку окупанти скинули 2 авіабомби в район Дергачів. На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 2 рази намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки та Лозової. Біля Лозової триває бій.

напрямку ворог протягом дня 2 рази намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки та Лозової. Біля Лозової триває бій. Агресор збільшив кількість атак до 12 на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі. 4 боєзіткнення наразі тривають.

напрямку. Атакував поблизу Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісі. 4 боєзіткнення наразі тривають. На Краматорському напрямку наші захисники відбили атаку окупантів біля Ступочок.

напрямку наші захисники відбили атаку окупантів біля Ступочок. На Торецькому напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах населених пунктів Торецьк, Петрівка та Костянтинівка, скинувши 8 КАБів.

напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах населених пунктів Торецьк, Петрівка та Костянтинівка, скинувши 8 КАБів. Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. 21 раз за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито атаки в районах Сухої Балки, Миролюбівки, Миколаївки, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового. Наразі ще тривають 2 бої в районі Вишневого.

напрямку. 21 раз за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито атаки в районах Сухої Балки, Миролюбівки, Миколаївки, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Селидового. Наразі ще тривають 2 бої в районі Вишневого. Тривають бої на Курахівському напрямку. Поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки протягом дня відбулось 24 бойових зіткнення, 13 атак з боку окупантів тривають.

напрямку. Поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки протягом дня відбулось 24 бойових зіткнення, 13 атак з боку окупантів тривають. На Времівському напрямку агресор один раз атакував позиції наших захисників в районі Трудового.

напрямку агресор один раз атакував позиції наших захисників в районі Трудового. На Оріхівському напрямку окупанти наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару 10 НАРами по Новоандріївці.

напрямку окупанти наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару 10 НАРами по Новоандріївці. На Придніпровському напрямку оперативна ситуація без суттєвих змін. Ворог провів 3 невдалих штурми.

напрямку оперативна ситуація без суттєвих змін. Ворог провів 3 невдалих штурми. На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось.

"Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу", - наголосили в ЗСУ.