Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових, 8 танків та 37 артсистем
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1270 військових. Також українські захисники знищили 8 танків та 37 артсистем ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 697680 (+1270) осіб,
- танків ‒ 9170 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17) од,
- артилерійських систем – 20076 (+37) од,
- РСЗВ – 1244 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2628 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 3583 (+4).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
- Інформаційний OSINT-ресурс DeepState повідомив, що росіяни намагаються прорватись до центру Тернів неподалік Лиману.
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