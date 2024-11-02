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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1270 військових, 8 танків та 37 артсистем

Катерина Ганжа
2 листопада, 2024 субота
07:57
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1270 військових. Також українські захисники знищили 8 танків та 37 артсистем ворога

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 697680 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 9170 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17) од,
  • артилерійських систем – 20076 (+37) од,
  • РСЗВ – 1244 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 2628 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3583 (+4).

В Генштабі додали, що дані уточнюються. 

  • Інформаційний OSINT-ресурс DeepState повідомив, що росіяни намагаються прорватись до центру Тернів неподалік Лиману. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
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