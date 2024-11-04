Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Військові КНДР штатно не укомплектовані технікою, і будуть використані як "живе мʼясо", - "Інформаційний спротив"
Ексклюзив

Військові КНДР штатно не укомплектовані технікою, і будуть використані як "живе мʼясо", - "Інформаційний спротив"

Тетяна Нижник
4 листопада, 2024 понедiлок
22:45
Війна з Росією армія КНДР

Збільшення загального курського угруповання на 11 тис. північнокорейців буде серйозною проблемою для української армії, проте вони швидко будуть знівельовані

Зміст

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері "Еспресо".

"У північнокорейців є проблеми, пов’язані з багатьма факторами, починаючи від мовного бар’єру та взаємодії з приданими підрозділами, і закінчуючи тим, що вони штатно не укомплектовані технікою. Коли їх передислоковували до РФ, ці підрозділи не отримували з Північної Кореї штатної комплектації технікою. Під час переміщення по території Росії також не було зафіксовано, щоб вони залишалися в якійсь локації для поповнення технікою. Зараз вони накопичуються в Курській області, але знову ж таки, не фіксується, щоб ці підрозділи штатно комплектовувалися технікою. Це вказує на те, що їх будуть використовувати, в першу чергу, як живе "мясо", - сказав він.

Військово-політичний оглядач не виключає, що деякі позиції в Курській області ЗСУ не зможуть втримати під таким тиском. 

"З цього робимо відповідні висновки: 11 тис. живої сили – це серйозна проблема, коли розпочинаються штурмові дії. У такому випадку вони матимуть можливість просування по деяких напрямках, якщо будуть сконцентровані виключно на окремих локаціях. З іншого боку, втрати у російських окупаційних військ, особливо серед північнокорейських підрозділів, будуть значно більшими, оскільки вони не пристосовані до таких умов ведення бойових дій. Вони ще не зустрічалися з повномасштабною маневреною війною. Тому ці 11 тис. швидко будуть знівельовані, і цей ресурс буде витрачено. Хоча деякі здобутки вони все ж таки матимуть через свою кількість, але не якість", - сказав він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив , що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Курськ
Читайте також:
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
У Південній Кореї дізналися, як РФ розрахується з КНДР за відправку військових на війну в Україну
Сі Цзіньпін літак
Автор Ірена Моляр
2 листопада, 2024 субота
У Сі Цзіньпіна є проєкт іншої Європи, - Портников
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
1 листопада, 2024 п'ятниця
З 2025 по 2029 роки почнеться цікавий ризикований історичний процес, - Портников
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 44.82
    Продаж 45.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
4 листопада
22:54
Оновлено
Shahed-136
Армія РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація ввечері 4 листопада
22:47
Карделл Річардсон і Бріджит Брінк
Прозорість і підзвітність допомоги США: до Києва прибув головний інспектор Держдепартаменту Карделл Річардсон
22:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Військових КНДР використовуватимуть у перших хвилях нових штурмів на Курщині. Колонка Сергія Згурця
22:30
Ексклюзив
вибори у США
Раніше польська та українська діаспори у США голосували за республіканців, - журналістка "Голосу Америки" з Вашингтона
22:28
речник Держдепу США Метью Міллер
Солдати КНДР у Курській області можуть вступити у бої найближчими днями, - Держдеп США
22:15
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"РФ переходить у новий формат": в Інформаційному спротиві оцінили доцільність запровадження в ЗСУ дивізійної системи
22:03
безпілотник
Україна та Литва домовилися спільно виробляти безпілотники
21:35
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словацький президент Пеллегріні відхилив усі прохання громадян долучитися до ЗСУ
20:45
Ексклюзив
вибори в США
"Особливо важливо для "хитких" штатів": журналіст Гончаренко розповів, за що голосують американці
20:40
Зеленський
РФ перекинула 11 тис. північнокорейських військових на Курщину, - Зеленський
20:18
Ексклюзив
парламент Молдови
Москва може взяти реванш: ексміністр оборони Шалару про вибори в Молдові
20:03
Коаліція розмінування: Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів
20:00
OPINION
блог Ірина Цілик
Гниль "русского міра" оточила зусібіч
19:53
зерно, зернова угода
Українським морським коридором перевезли понад 80 млн тонн вантажів
19:52
Ґрета Тунберг
Грета Тунберг приїхала до Грузії та доєдналася до акції протесту опозиції
19:52
Rheinmetall незабаром завершить будівництво другого військового заводу в Україні, - Рютте
19:52
Оновлено
Кривбас - Рух, УПЛ
"Зоря" програла ЛНЗ, "Кривбас" втратив очки з "Рухом": результати усіх матчів 12-го туру УПЛ
19:37
кабмін
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про ліквідацію МСЕК
19:34
У Києві відкрилася фотовиставка на підтримку журналістів, які перебувають у полоні РФ
19:32
ДСНС
Удар по Ківшарівці 3 листопада: через обстріли РФ з-під завалів будинку неможливо деблокувати людей
19:20
Інстаграм
Instagram використовуватиме ШІ для викриття справжнього віку підлітків
19:12
На Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвалися діти, їх госпіталізували
19:00
ЗСУ, мобілізація
У застосунку Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок
18:58
Оновлено
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
РФ зазнала провалу: Байден, Зеленський та низка світових лідерів привітали Санду з перемогою на виборах у Молдові
18:50
Ексклюзив
Shahed-136
Україна залежить від китайських постачань комплектуючих так само як Росія, - Defense Express
18:50
Гривня, 1000 гривень, гроші
Не лише через Дію: в Мінекономіки розповіли, як можна буде отримати "тисячу від Зеленського"
18:42
Анонс
Via Carpatia 2024: афіша
Українсько-польська зустріч на Via Carpatia: безпека, енергетика, культура
18:41
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
В Україні пошкоджені 1179 памʼяток культурної спадщини через агресію РФ
18:29
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Канада відправила Україні систему ППО NASAMS
18:25
Оновлено
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок під час візиту до Києва оголосила про виділення €200 млн для України
18:25
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
"Мобілізаційний резерв ще є": адвокатка Аніщенко пояснила, кого мобілізують, щоб призвати необхідних 160 тис. людей
18:16
Ексклюзив
Грузія, Тбілісі, мітінг
У Тбілісі люди знову збираються на протести через результати виборів, - учасник акції Іналішвілі розповів, чого вимагає опозиція
18:13
Зґвалтування у відділі поліції в Кагарлику: Апеляційний суд залишив вирок експравоохоронцям без змін
18:00
OPINION
"Розколота нація?": міф про передвиборчу Америку
17:45
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на майже $600 млн
17:38
OPINION
Для країни наші люди мають цінність, де б вони не перебували
17:36
У Херсоні під час розмінування загинув вибухотехнік
17:36
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Серед американців вкрай непопулярною є тема про здачу України, - нардеп Павленко
17:32
Вікторія Рощина
Росіяни затягують процес передання тіла журналістки Рощиної, яка загинула в полоні, – нардеп Юрчишин
17:30
Оновлено
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Головний конкурент Луніна в "Реалі" не зіграє у матчі ЛЧ з "Міланом"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV