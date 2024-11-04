Військові КНДР штатно не укомплектовані технікою, і будуть використані як "живе мʼясо", - "Інформаційний спротив"

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері "Еспресо".

"У північнокорейців є проблеми, пов’язані з багатьма факторами, починаючи від мовного бар’єру та взаємодії з приданими підрозділами, і закінчуючи тим, що вони штатно не укомплектовані технікою. Коли їх передислоковували до РФ, ці підрозділи не отримували з Північної Кореї штатної комплектації технікою. Під час переміщення по території Росії також не було зафіксовано, щоб вони залишалися в якійсь локації для поповнення технікою. Зараз вони накопичуються в Курській області, але знову ж таки, не фіксується, щоб ці підрозділи штатно комплектовувалися технікою. Це вказує на те, що їх будуть використовувати, в першу чергу, як живе "мясо", - сказав він.

Військово-політичний оглядач не виключає, що деякі позиції в Курській області ЗСУ не зможуть втримати під таким тиском.

"З цього робимо відповідні висновки: 11 тис. живої сили – це серйозна проблема, коли розпочинаються штурмові дії. У такому випадку вони матимуть можливість просування по деяких напрямках, якщо будуть сконцентровані виключно на окремих локаціях. З іншого боку, втрати у російських окупаційних військ, особливо серед північнокорейських підрозділів, будуть значно більшими, оскільки вони не пристосовані до таких умов ведення бойових дій. Вони ще не зустрічалися з повномасштабною маневреною війною. Тому ці 11 тис. швидко будуть знівельовані, і цей ресурс буде витрачено. Хоча деякі здобутки вони все ж таки матимуть через свою кількість, але не якість", - сказав він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив , що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.