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Головна Війна з Росією "У них вже є втрати, це факт": Зеленський попередив про можливе збільшення бійців КНДР в Україні через слабку реакцію Заходу

"У них вже є втрати, це факт": Зеленський попередив про можливе збільшення бійців КНДР в Україні через слабку реакцію Заходу

Ольга Бабишена
7 листопада, 2024 четвер
20:57
Війна з Росією Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, заявив, що частина північнокорейських солдатів вже брала участь у боях проти українських військових, серед них є втрати

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Про це Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

"Щодо Північної Кореї: 11 тисяч північнокорейських солдатів або солдатів північнокорейської армії на сьогодні присутні на території Російської Федерації в прикордонні з Україною, з північної частини нашої держави у Курській області. Частина з цих військ вже брала участь в бойових діях і проти українських військових. Так, є вже втрати. Це факт", - сказав він. 

Зеленський також прокоментував реакції союзників на залучення Росією військових КНДР для війни в Україні. За його словами, є країни, які "відреагували гучно, є країни, які не відреагували, є країни, які відреагували, але тихо". 

Він наголосив, що війська КНДР в Україні є новою хвилею ескалації і втягуванням армії або іншої держави у війну проти України. 

"Я вважаю, що якщо ми будемо послідовними, і багато з лідерів говорили, якщо буде нова хвиля ескалації, ми Україні зможемо відкрити можливість далекобійного застосування. Я вважаю, що це той момент, коли треба це зробити. Ми порушували це питання. Над цим треба працювати", - зазначив президент. 

Зеленський наголосив на необхідності рішучих кроків партнерів. 

"Зараз ми попереджаємо і вважаємо, що потрібний наступний крок. Якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на РФ, може бути набагато більше використання північнокорейського континенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня", - наголосив він. 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив, що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
Володимир Зеленський
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