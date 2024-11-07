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РФ планує сформувати 5 полків із військових КНДР, - Україна в ОБСЄ

Катерина Єсікова
7 листопада, 2024 четвер
06:49
Війна з Росією ОБСЄ

Росія планує сформувати щонайменше п'ять мотострілецьких полків з військовослужбовців Північної Кореї, кожен чисельністю по 2-3 тис. солдатів

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Про це повідомляє т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова, пише Укрінформ.

"Слід зазначити, що для приховування присутності у РФ північнокорейські військові будуть інтегровані у з'єднання, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини Росії", - заявила дипломатка.

За її словами, близько 12 тис. північнокорейських солдатів проходять підготовку на п'яти полігонах у Східному військовому окрузі Російської Федерації. Цей контингент включає щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, а також трьох генералів Генштабу.

"Перші військові підрозділи КНДР вже прибули до зони бойових дій. Зокрема, 23 жовтня вони були виявлені в Курській області РФ. Три тисячі північнокорейських військовослужбовців були розгорнуті на російських полігонах у безпосередній близькості до району бойових дій", - повідомила Кувшинникова.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив, що ворог перекинув в Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Теги:
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Україна
Росія
КНДР
ОБСЄ
російська армія
Світ про Україну
Курськ
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