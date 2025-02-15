Демонстрації переросли в найбільший рух протесту в Сербії за останні роки: в Крагуєваці триває антиурядова акція протесту

Про це повідомляє Reuters.

"За три місяці, що минули відтоді, як 15 людей загинули внаслідок обвалу даху на нещодавно відремонтованому залізничному вокзалі в місті Новий Сад, масові демонстрації переросли в найбільший протестний рух у Сербії за останні роки і стали найсерйознішою загрозою десятирічному утриманню влади президентом-популістом Александром Вучичем", - йдеться у повідомленні.

У суботу вранці, попри низьку температуру, студенти прибули до Крагуєвця з усієї країни, в тому числі пішки з Белграда, що розташований за 140 км. Вони несли національні прапори, били в барабани та свистіли у свистки. Місцеві жителі зустрічали їх із радістю та підтримкою.

Протестувальники планували заблокувати один з головних бульварів міста на 15 годин і 15 хвилин, в знак символічної данини пам'яті жертвам. Вони вшанували пам'ять загиблих 15 хвилинами мовчання.

Протести тривають щоденно з моменту трагедії, учасники блокують дороги та захоплюють університетські будівлі. Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич і ще два міністри подали у відставку через протести, а прокуратура висунула звинувачення 13 особам, однак це не зупинило демонстрацій.

Студенти вимагають, щоб влада оприлюднила документи щодо обвалу даху станції, правосуддя для винних, зняття звинувачень з демонстрантів, і збільшення бюджету на вищу освіту.

Що відомо про трагедію на залізничному вокзалі в місті Новий Сад

1 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули 15 людей.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що влада розслідуватиме причини аварії.

Станцію в Новому Саді відремонтували у 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня цього року. Прокуратура міста в неділю, 3 листопада, заявила, що слідчі допитали 26 людей у зв'язку з аварією, в тому числі міністра транспорту, а також вилучили важливі документи. Ще 14 людей, за інформацією прокуратури, викликали на допит.

3 листопада сотні активістів зібралися в Белграді на акцію протесту. Учасники акції протесту звинуватили владу країни в недбалості й корупції і скандували: "Арештуйте (президента Александара, - ред.) Вучича!"

5 листопада міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич оголосив, що подасть у відставку через обвал даху на залізничному вокзалі.

23 листопада в межах розслідування заарештували 11 людей.



