На фронті з початку доби відбулось 176 боїв, з них 47 – на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Так, сьогодні від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівщини та Сумщини, зокрема Олександрівка, Грем'ячка, Пономаренки, Біла Береза та Прогрес.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку відбулося чотири бої неподалік Вовчанська та Тихого, з них один наразі триває.

На Куп'янському напрямку російські окупанти 35 разів атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, на даний час 23 бої тривають.

На Лиманському напрямку російська армія здійснила 19 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Дев'ять боїв тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили три ворожі штурми, шість боїв тривають, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам'янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають 10 штурмів російських загарбників. Ворог намагається прорватися до Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Наразі 17 боїв вже завершені.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили вісім штурмових дій ворога в районах Торецька, Диліївки та Кримського, сім боїв точаться дотепер.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 47 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Українські воїни стримують натиск та відбили 24 атаки противника, 23 бої тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати оборону українських захисників в районах населених пунктів Зеленівка та Велика Новосілка. Шість боїв тривають.

На Гуляйпільському напрямку авіаударів КАБами зазнали Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані.

На Курському напрямку сьогодні відбулось 11 боїв, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, також здійснив 182 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

У Генштабі додали, що на решті напрямках – без особливих змін.