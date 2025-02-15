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Головна Війна з Росією Хоча понад 90% посад є бойовими, нам потрібно чимало людей на тилові вакансії, - речниця "ССО Рекрутинг" Фурман
Ексклюзив

Хоча понад 90% посад є бойовими, нам потрібно чимало людей на тилові вакансії, - речниця "ССО Рекрутинг" Фурман

Віталій Бесараб
15 лютого, 2025 субота
16:18
Війна з Росією ССО ЗСУ

Речниця "ССО Рекрутинг" Аліна Фурман розповіла, що головним критерієм для відбору новобранців до лав Сил спеціальних операцій залишається мотивація

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Нам потрібні люди на багато вакансій в зоні бойових дій. Власне ми Сили спеціальних операцій і тому понад 90% вакансій саме на бойові посади. Ці посади передбачають участь в зоні бойових дій. Втім, ми також потребуємо дуже багато й тилових посад. На ці посади ми запрошуємо людей з цивільним фахом. Це можуть бути поварі, психологи, аналітики, IT-спеціалісти, електрики, сантехніки й т.д. Нам потрібні люди, які добре роблять свою роботу у цивільному житті й працюють дуже професійно. Бо, до прикладу, дрони теж потрібно робити й хтось має це відповідно робити. Головне, щоб людина була вмотивованою", - розповіла Фурман.

Речниця зауважила, що хоча й в центрах рекрутингу велику увагу звертають на стресостійкість рекрутів, велику роль відіграє саме мотивація людини.

"Насправді всі, хто залишився в Україні, є стресостійкими. Не можна сказати, що ці люди не стресостійкі. Ми сильна нація, ми боремось в стресі й вже 12 років знищуємо ворога. Тому, коли ми говоримо про відбір новобранців щодо стресостійкості, то знову ж повертаємось до мотивації. Все залежить від мотивації людини. Люди, які готові пропонувати себе і свої знання та навички, точно готові до стресових ситуацій", - додала вона.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада 2023 року Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт із рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці, та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

14 березня 2024 року стало відомо, що Національна гвардія України та robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. 

20 вересня у Міноборони повідомили, що в Україні щомісяця рекрутують 6,5 тис. добровольців.

Станом на кінець вересня в Україні було 39 центрів рекрутингу.

У 2024 році до центрів рекрутингу звернулися понад 32 тис. громадян.

Читайте також: Чи зможе рекрутинг у ЗСУ замінити ТЦК? Як працює ця система в США
 

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
мобілізація
ССО
Військові новини
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