Плани Путіна щодо продовження війни можуть бути пов'язані з двома речами, - Портников
Журналіст Віталій Портников зазначив, що для російського диктатора Володимира Путіна в продовженні війни проти України ключовими є стан російської економіки та армії РФ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Плани Путіна щодо продовження війни можуть бути пов'язані з двома речами. Перше – стан економіки країни. Говорити, що війна у 2025 році не закінчиться, - правильно тільки тоді, якщо вважати, що в Росії буде все чудово з економікою. Говорити, що війна може продовжуватися ще багато років, - правильно в тому випадку, якщо у Путіна буде все нормально з армією. Будь-які прогнози "скільки це продовжиться" – впираються не в те, про що Путін домовиться з Трампом, а в те, скільки сил є у Путіна, а також що буде робити Трамп, якщо переконається, що Путін не збирається з ним домовлятися. Якщо Трамп буде дотримуватися санкцій, які запровадила адміністрація Байдена, це вже буде руйнівним для російської економіки", - зауважив Віталій Портников.
За його словами, 10% російської нафтопереробки знешкоджено українськими атаками, що є величезними втратами для РФ. Російська залізниця не справляється з перевезенням нафти, яка вже зафрахтована покупцями, тому що більша частина вантажної залізниці РФ зараз зорієнтована на російсько-український фронт. І цей колапс наростає з кожним місяцем війни.
"Росія зараз виробляє велику кількість нафти, але не може її продати через санкції проти танкерів. Вчора, 14 лютого, російська делегація була в Індії та умовляла індусів купити нафту з тих танкерів, які перебувають під санкціями США. Індуси сказали їм: "За жодні гроші ми такого не купимо з-під санкційного режиму". Росія має величезну кількість нафти, яку не може перевезти, також величезну кількість нафти, яку не може продати. Це означає, що Росії доведеться у найближчі шість місяців закривати свердловини, зменшувати видобуток нафти та її переробку. І це тільки про нафту я сказав, а є ще питання газу, тарифів на метали. Адже всі мита, які запроваджує Трамп, даються взнаки не тільки для нас, Європи, а й для російської металургії – також серйозний удар", - підкреслив журналіст.
Портников резюмував, що важливим є питання, відповіді на яке у нього немає, - наскільки російська економіка дасть собі ради зі всіма цими проблемами.
- Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
- 13 лютого Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговорах щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі. Наступного дня Зеленський підтвердив, що планує відвідати Саудівську Аравію, однак зустрічі з представниками Росії там не відбудеться.
- Згодом стало відомо, що президент України готовий вести перемовини з російським диктатором лише після того, як узгодить з Європою та США план завершення війни.
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