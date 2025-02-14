Зеленський сказав, за якої умови готовий зустрітися з Путіним
Президент України Володимир Зеленський готовий вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним лише після того, як узгодить з Європою та США план завершення війни
Про це він заявив під час брифінгу на Мюнхенській безпековій конференції.
"Я не буду зустрічатись з росіянами, не знаю раді вони цьому, чи ні, але це не частина моїх планів", - сказав Зеленський.
"Я зустрінусь лише з одним росіянином - із Путіним. Лише після того, як у нас буде спільний план з Трампом, Європою... і ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітись", - додав президент.
Нагадаємо, на безпековій конференції Зеленський також сказав, що "про мирну угоду не йдеться". Натомість ідеться саме про план закінчення війни.
Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо
Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".
Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч з Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.
У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.
За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".
13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів із Росією потрібна участь європейців та українців.
Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що європейські чиновники "виголошують нікчемні заяви", коментуючи декларацію ЄС, у якій наголошується на необхідності, аби Україна та Європа брали участь "у будь-яких перемовинах". Приблизно те саме сказав очільник словацького уряду Роберт Фіцо, назвавши Україну та ЄС невдахами.
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