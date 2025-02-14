Зеленський сказав, за якої умови готовий зустрітися з Путіним

Про це він заявив під час брифінгу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Я не буду зустрічатись з росіянами, не знаю раді вони цьому, чи ні, але це не частина моїх планів", - сказав Зеленський.

"Я зустрінусь лише з одним росіянином - із Путіним. Лише після того, як у нас буде спільний план з Трампом, Європою... і ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітись", - додав президент.

Нагадаємо, на безпековій конференції Зеленський також сказав, що "про мирну угоду не йдеться". Натомість ідеться саме про план закінчення війни.

Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо