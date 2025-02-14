План про закінчення війни має бути проговорений між Україною, США та країнами Європи, – Зеленський

Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

Зеленський зазначив, що роль країн Європи важлива, адже йдеться про гарантії безпеки, як "головний момент у будь-якому документі про припинення війни".

"Україна вже є частиною Європи й буде рівноправною частиною Європейського Союзу. Для нас голос Європи дуже важливий. Вони рівноправні партнери", – сказав президент.

Він також додав, що між Україною та Росією не варто шукати посередництва та наголосив, що Україні потрібна "тверда підтримка" США.

"Не треба шукати посередництва між Україною і Путіним. Нам потрібна тверда підтримка сильної країни – Сполучених Штатів – та сильного президента Трампа. Нам потрібна його підтримка і бути на нашому боці. Я не вважаю, що може бути щось між нами (Україною та РФ, – ред.) посередині. Бо не дві країни воюють одна з одною. А Росія принесла війну на нашу землю, і ми її, я вважаю, гідно захищаємось", – заявив Зеленський.