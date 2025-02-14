План про закінчення війни має бути проговорений між Україною, США та країнами Європи, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що план про закінчення війни з РФ має бути проговорений та підтриманий між Україною, США та країнами Європи
Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції.
Зеленський зазначив, що роль країн Європи важлива, адже йдеться про гарантії безпеки, як "головний момент у будь-якому документі про припинення війни".
"Україна вже є частиною Європи й буде рівноправною частиною Європейського Союзу. Для нас голос Європи дуже важливий. Вони рівноправні партнери", – сказав президент.
Він також додав, що між Україною та Росією не варто шукати посередництва та наголосив, що Україні потрібна "тверда підтримка" США.
"Не треба шукати посередництва між Україною і Путіним. Нам потрібна тверда підтримка сильної країни – Сполучених Штатів – та сильного президента Трампа. Нам потрібна його підтримка і бути на нашому боці. Я не вважаю, що може бути щось між нами (Україною та РФ, – ред.) посередині. Бо не дві країни воюють одна з одною. А Росія принесла війну на нашу землю, і ми її, я вважаю, гідно захищаємось", – заявив Зеленський.
- Очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС 13 лютого опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі, де наголосили про вимогу участі в будь-яких переговорах щодо завершення війни.
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