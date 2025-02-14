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Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію, проте з представниками РФ не зустрічатиметься

Ксенія Золотова
14 лютого, 2025 п'ятниця
14:04
Війна з Росією Володимир Зеленський в Давосі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що планує відвідати Саудівську Аравію, однак зустрічі з представниками Росії там не відбудеться

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Про це президент повідомив на пресконференції під час Мюнхенської конференції.

Президент України повідомив про запланований офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів, під час якого обговорюватимуться гуманітарні питання та можливість обміну полоненими. Після цього глава держави одразу відправиться до Саудівської Аравії, де продовжить переговори на ту саму тему.

Наступним пунктом робочої поїздки стане зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Володимир Зеленський також наголосив, що під час жодної з цих зустрічей переговори з представниками Росії не передбачені.

"Я не хочу просто так зустрічатися з росіянами. Коли ми кажемо про порядок зустрічей, я вже казав, спочатку Америка, потім Європа, а потім Росіяни", - заявив Зеленський.

Також президент уточнив, що йому невідомо про зустрічі представників США та Росії під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Мюнхенська безпекова конференція – 2025: теми зустрічі й заплановані перемовини

14 лютого 2025 року в Німеччині стартувала триденна 61-ша Мюнхенська безпекова конференція (Munich Security Conference). Участь у ній беруть 60 лідерів держав та урядів. Це найбільша у світі міжнародна конференція, під час якої країн обговорюють питання глобальної безпеки. Головна тема цьогорічної зустрічі – війна Росії проти України. 

Українську делегацію на Мюнхенській конференції очолює президент Володимир Зеленський. Також у її складі очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і заступник голови ОП Павло Паліса.

Американську делегацію на Мюнхенській конференції очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс, президент США особисто не буде присутній. Також у делегації Сполучених Штатів – держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог.

У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо планують зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити прагнення Трампа до перемовин щодо війни.

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговорах щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі. 

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що на захід не акредитували жодного представника Росії.

 

Теги:
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Росія
Володимир Зеленський
переговори з РФ
Світ про Україну
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