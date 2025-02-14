Росіян не запросили на Мюнхенську безпекову конференцію

Про це пише NTV.

Гойсген прокоментував заяву Вашингтона про те, що в Мюнхені нібито заплановані переговори між високопоставленими представниками США і Росії.

"Ми не акредитували жодного представника російського уряду. Без акредитації сюди не потрапиш", – заявив він.

Глава Мюнхенської безпекової конференції додав, що нікому з офіційних осіб РФ візу не видали.

Інформацію про відсутність росіян на заході озвучила на брифінгу 14 лютого і представниця МЗС Росії Марія Захарова.

"Представників МЗС, як і інших офіційних структур, органів не буде", - сказала дипломатка.

Вона нагадала, що жодного разу після початку повномасштабної війни в Україні "Росія не отримувала запрошення на цю подію".

Мюнхенська безпекова конференція – 2025: теми зустрічі й заплановані перемовини

14 лютого 2025 року в Німеччині стартувала триденна 61-ша Мюнхенська безпекова конференція (Munich Security Conference). Участь у ній беруть 60 лідерів держав та урядів. Це найбільша у світі міжнародна конференція, під час якої країн обговорюють питання глобальної безпеки. Головна тема цьогорічної зустрічі – війна Росії проти України.

Українську делегацію на Мюнхенській конференції очолює президент Володимир Зеленський. Також у її складі очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і заступник голови ОП Павло Паліса.

Американську делегацію на Мюнхенській конференції очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс, президент США особисто не буде присутній. Також у делегації Сполучених Штатів – держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог.

У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо планують зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити прагнення Трампа до перемовин щодо війни.

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговорах щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.