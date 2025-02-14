Росіян не запросили на Мюнхенську безпекову конференцію
Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що на захід не акредитували жодного представника Росії
Про це пише NTV.
Гойсген прокоментував заяву Вашингтона про те, що в Мюнхені нібито заплановані переговори між високопоставленими представниками США і Росії.
"Ми не акредитували жодного представника російського уряду. Без акредитації сюди не потрапиш", – заявив він.
Глава Мюнхенської безпекової конференції додав, що нікому з офіційних осіб РФ візу не видали.
Інформацію про відсутність росіян на заході озвучила на брифінгу 14 лютого і представниця МЗС Росії Марія Захарова.
"Представників МЗС, як і інших офіційних структур, органів не буде", - сказала дипломатка.
Вона нагадала, що жодного разу після початку повномасштабної війни в Україні "Росія не отримувала запрошення на цю подію".
Мюнхенська безпекова конференція – 2025: теми зустрічі й заплановані перемовини
14 лютого 2025 року в Німеччині стартувала триденна 61-ша Мюнхенська безпекова конференція (Munich Security Conference). Участь у ній беруть 60 лідерів держав та урядів. Це найбільша у світі міжнародна конференція, під час якої країн обговорюють питання глобальної безпеки. Головна тема цьогорічної зустрічі – війна Росії проти України.
Українську делегацію на Мюнхенській конференції очолює президент Володимир Зеленський. Також у її складі очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і заступник голови ОП Павло Паліса.
Американську делегацію на Мюнхенській конференції очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс, президент США особисто не буде присутній. Також у делегації Сполучених Штатів – держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог.
У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо планують зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити прагнення Трампа до перемовин щодо війни.
Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговорах щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.
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