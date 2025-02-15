Небезпечно, щоб люди у команді Трампа та у команді Путіна не грали одну оркестрову партію: Портников про заяву Келлога щодо завершення війни за 180 днів
Журналіст Віталій Портников зазначив, що за новою заявою спеціального представника президента США з питань РФ та України Кіта Келлога завершення війни через 180 днів якраз припадає на 24 серпня 2025 року
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Щодо заяви Келлога (представник президента США з питань РФ та України – ред.) про завершення війни через 180 днів, то ця дата припадає на 24 серпня 2025 року. Путін хоче на День Незалежності України провести в себе у Москві парад перемоги над Україною. Ви ж чули повідомлення від італійського співака Аль Бано, якого вже запросили на так званий концерт миру? Тобто в уяві Путіна - 24 серпня 2025 року в Україні нічого не буде, бо Українська Незалежність закінчиться, а буде підмандатна територія Росії. А в Москві 24 серпня 2025 року буде парад та концерт, кидатимуть на Червоній площі прапори українських полків до ніг Путіна, який хоче до цього дотиснути Трампа за 180 днів", - прокоментував журналіст.
За його словами, Путін вже зрозумів, що до травня реалізувати свої наміри не вийде, тому поки має плани заманити Трампа до Москви саме на 9 травня.
"Путін сподівається, що до серпня 2025 року не буде ніяких українців, будуть просто "русские люди", а Трамп має допомогти йому це забезпечити. Це нова маячня на рівні путінського бліцкригу лютого 2022 року. Але питання не в тому, що Путін у це щиро вірить, а в тому, що американські переговорники почали ці терміни озвучувати, і це небезпечно - щоб не грали одну оркестрову партію люди у команді Трампа та люди у команді Путіна. Одні, думаючи, що вони доб'ються миру до серпня 2025 року, а інші – остаточного знищення Української державності до серпня 2025 року", - зауважив Віталій Портников.
- 15 лютого спеціальний представник президента США з питань РФ та України Кіт Келлог заявив, що особисто бере 180 днів, щоб задіяти всі сторони для врегулювання війни в Україні.
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