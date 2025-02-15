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Келлог: війну треба завершити швидше ніж за рік, я беру 180 днів

Ксенія Золотова
15 лютого, 2025 субота
16:52
Війна з Росією Кіт Келлог

Спеціальний представник президента США з питань РФ та України Кіт Келлог заявив, що особисто бере 180 днів, щоб задіяти всі сторони для врегулювання війни в Україні

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Келлога на Мюнхенській конференції.

"Я публічно беру 180 днів, щоб задіяти всі сторони", - заявив він, підкресливши, що війна в Україні має закінчитися швидше, ніж через рік.

На його думку, визначним успіхом для України будуть не припинення вогню і навіть не довгостроковий мирний договір.

"Визначенням успіху буде те, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як всі сторони відреагують", - сказав спецпредставник Трампа.

Він повідомив, що Трамп хоче зробити так, щоб війна зупинилася назавжди і Україна стала суверенною, безпечною державою.

"І це залежить від всіх нас (союзників - ред.). Коли ми кажемо про гарантії безпеки, ми маємо розуміти, що ми підписуємося під ними. Це зобов'язання", - сказав Келлог, наголосивши на необхідності Європи збільшувати видатки на оборону.

Спецпредставник Трампа також розповів про найголовніші етапи для припинення вогню, зокрема, терміни й умови. 

"Треба зупинити вбивства. Яким чином ви це не назвете, зупинка вогню, це треба зробити. Перше - треба визначити терміни. І коли ми визначаємо, що таке стабільні умови безпеки, треба визначити це поняття. Але коли коректно пропишете, треба досягти спочатку зупинки вогню. І не важливо що там далі буде. Україна є частиною цього конфлікту. І тому дві сторони, які в конфлікті, мають прийняти рішення про зупинку вогню. Українці є частиною цього рішення, вони вмирають на полі бою", - заявив Келлог.

За його словами, коли йдеться про продовження війни, то треба думати про її розширення. Він нагадав, що будуються Альянси, зокрема РФ з Китаєм, КНДР, Іраном. Тому "ситуація змінюється і ми дивимося на це стратегічно, який це має вигляд не тільки для Європи, це глобальне питання".

  • Президент США Дональд Трамп розповів, що розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. У Кремлі водночас не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію.
Теги:
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переговори з РФ
Світ про Україну
Кіт Келлог
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