Келлог: війну треба завершити швидше ніж за рік, я беру 180 днів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Келлога на Мюнхенській конференції.

"Я публічно беру 180 днів, щоб задіяти всі сторони", - заявив він, підкресливши, що війна в Україні має закінчитися швидше, ніж через рік.

На його думку, визначним успіхом для України будуть не припинення вогню і навіть не довгостроковий мирний договір.

"Визначенням успіху буде те, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як всі сторони відреагують", - сказав спецпредставник Трампа.

Він повідомив, що Трамп хоче зробити так, щоб війна зупинилася назавжди і Україна стала суверенною, безпечною державою.

"І це залежить від всіх нас (союзників - ред.). Коли ми кажемо про гарантії безпеки, ми маємо розуміти, що ми підписуємося під ними. Це зобов'язання", - сказав Келлог, наголосивши на необхідності Європи збільшувати видатки на оборону.

Спецпредставник Трампа також розповів про найголовніші етапи для припинення вогню, зокрема, терміни й умови.

"Треба зупинити вбивства. Яким чином ви це не назвете, зупинка вогню, це треба зробити. Перше - треба визначити терміни. І коли ми визначаємо, що таке стабільні умови безпеки, треба визначити це поняття. Але коли коректно пропишете, треба досягти спочатку зупинки вогню. І не важливо що там далі буде. Україна є частиною цього конфлікту. І тому дві сторони, які в конфлікті, мають прийняти рішення про зупинку вогню. Українці є частиною цього рішення, вони вмирають на полі бою", - заявив Келлог.

За його словами, коли йдеться про продовження війни, то треба думати про її розширення. Він нагадав, що будуються Альянси, зокрема РФ з Китаєм, КНДР, Іраном. Тому "ситуація змінюється і ми дивимося на це стратегічно, який це має вигляд не тільки для Європи, це глобальне питання".