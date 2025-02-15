У Мюнхені зустрінуться очільники МЗС країн ЄС
У неділю, 16 лютого, на полях Мюнхенської безпекової конференції відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ ЄС
Про це повідомило МЗС Греції.
Там зазначили, що міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс візьме участь у позачерговому засіданні міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться вранці 16 лютого на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.
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- Раніше стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок, 17 лютого, аби обговорити позицію президента США Дональда Трампа.
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