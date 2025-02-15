Келлог назвав учасників майбутніх перемовин: українці, росіяни, США як посередники і зовсім без Європи

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на пряму трансляцію "Українського ланчу" у рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Зазначається, що відповідаючи на запитання про участь України і Європи у майбутніх мирних переговорах, Келлог кілька разів запевнив, що Україна буде та має бути їх учасницею.

"Від США ніколи не звучало, що українці мають бути виключені з дискусії", - заявив він, нагадавши, що президент США Дональд Трамп також неодноразово говорив про залученість України до мирних переговорів.

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Також, за словами Келлога, за столом переговорів буде українська та російська сторони, а США виступатимуть як посередники, пише РБК-Україна.

"Коли говоримо про те, щоб сидіти за столом… я тут, щоб зібрати важливу інформацію. Я дипломат. За столом будуть українці та росіяни, і американці як посередники", - заявив він.

Келлог зазначив, що він "реаліст", і хоча не вступає принципово проти участі європейських політиків у переговорах, не вважає необхідним залучати тих, хто є "частиною проблеми".

"Я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивились на проблему "Мінська-2". Там було багато людей за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу - це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати "Мінськ". Я не хочу уточнити, я хочу сказати, як визначити стіл? Ви будете сидіти за третім столом? (звертається до представників Європи - ред.). Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", - сказав Келлог, цитує РБК-Україна.

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Трамп розподілив ролі щодо підготовки мирних переговорів

Кіт Келлог повідомив, що Дональд Трамп розподілив ролі щодо підготовки мирних переговорів серед посадовців, що опікуються цим питанням, пише Європейська правда.

Спецпредставник Трампа запевнив, що він бере участь у цьому процесі, всупереч чуткам про його відсторонення, що поширилися після розмови американського лідера із Володимиром Путіним.

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У виданні нагадали, що після розмови з Путіним Дональд Трамп оголосив про переговорну групу, у якій згадав свого спецпредставника з Близького Сходу Стівена Віткоффа, однак не назвав прізвища Келлога. Кіт Келлог пояснив, що він не працює на російському напрямку.

"Віткофф працює більше по американсько-російській лінії та я працюю також на американсько-українсько-європейській лінії", - зазначив він.

Втім, Келлог наголосив, що він не ухвалюватиме жодних рішень, його завдання – сформувати фундамент для рішень Трампа.

"Одна з причин, чому я тут – це обговорити з членами НАТО, почути, що вони вважають безпековими гарантіями. І тоді я передаю цю інформацію людині, яка ухвалює рішення – а це президент Трамп. Кіт Келлог не ухвалюватиме рішення. Я не рухатиму історію", - пояснив він.

Келлог також заявив, що вважає ефективною діяльність Трампа.

"Ми зробили за останні 30 днів більше (для припинення війни, - ред.), ніж попередня адміністрація зробила за 3 роки", - резюмував він.

Розмови Трампа з Путіним і Зеленським. Що відомо

Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".

У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.

За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".

13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі. Вимагали участі в будь-яких переговорах щодо завершення війни.

Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів з Росією потрібна участь європейців та українців.

13 лютого Дональд Трамп запевнив, що Україна братиме участь у переговорах з РФ щодо завершення війни.