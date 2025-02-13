Позиція Келлога була співзвучна з думкою радника з нацбезпеки Волца : перед перемовинами треба серйозно посилити Україну — у військовому плані.

Але є інша фракція — віцепрезидент Ді Венс, держсекретар Рубіо , які виступають за негайну заморозку війни по лінії фронту (відповідальність Росії) і можливі територіальні поступки України.

До якої з "фракцій" належить Віткофф, сказати важко, але, схоже, що якраз до другої. Він уже мав прямі переговори з неназваними близькими союзниками Путіна та обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі, пишуть американські медіа.

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Цікаво, з чим приїжджав до Києва новий міністр фінансів США Скотт Бессент. Дуже непересічна особистість, зважаючи на те, що його можна назвати "пташкою гнізда Сороса". Що не завадило йому після 2016-го підтримувати республіканців. Бессент серйозно вклався у передвиборчу кампанію Трампа та вміє рахувати не тільки свої статки, але й державні гроші. Навряд чи він привезе план заморозки (це не зовсім його сфера діяльності). А от план потенційного контракту на озброєння і рахунки на нього цілком можуть бути.

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

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