Trustee Plus готує масштабний апгрейд — чого очікувати?

Для тестування нової версії застосунку було сформовано закриту фокус-групу, яка отримала ранній доступ до оновлених функцій. Крім того, творці криптогаманця запустили веб-сайт, який демонструє зворотний відлік до офіційного релізу.

На цьому онлайн-ресурсі можна залишити заявку на вступ до закритої Telegram-групи. Її учасники першими дізнаються ексклюзивні деталі майбутнього оновлення і зможуть взяти участь у розіграші подарунків від Trustee Plus.

Деталі апгрейду поки залишаються під секретом, але представники компанії запевняють, що на користувачів чекає справжнє перетворення криптоіндустрії. Основний акцент при цьому зроблено на технологічні інновації та формування більш зручного користувацького досвіду.

"Що ми готуємо для нашої аудиторії? Я б назвав це справжньою революцією, яка стирає межу між криптовалютами й традиційними грошима. Це революція, створена самими користувачами, їхніми бажаннями та поглядом на майбутнє. Усе це ми втілимо в новому Trustee Plus", — заявив Вадим Груша, генеральний директор компанії.

Минулого року Trustee Plus продемонстрував вражаюче зростання. Кількість завантажень додатка перевищила 700 000, а число обмінних операцій сягнуло 27,3 млн. Крім цього, понад 151 000 користувачів оформили платіжні картки, що підтверджує високий попит на послуги компанії.

Trustee Plus пропонує клієнтам зручні інструменти для роботи з криптовалютами. Користувачі можуть обмінювати активи, використовуючи usd coin гаманець, розплачуватися криптовалютою в магазинах, виводити кошти на банківську картку і здійснювати масу інших операцій.

Аналітики крипторинку позитивно оцінюють досягнення компанії. Згідно з рейтингом Incrypted, Trustee Plus увійшов до числа десяти найкращих криптогаманців 2025 року завдяки передовим функціям і орієнтованості на потреби клієнтів.

Визнання підтверджують і численні позитивні відгуки про Trustee на тематичних платформах. Користувачі криптогаманця відзначають його безпеку і широкий функціонал, підкреслюючи зручність роботи з цифровими активами.