Завершення карʼєри Усика та перша поразка Берінчика: головні новини українського спорту за тиждень

"Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 17 млн євро

Бразильський форвард Кауан Еліас перейшов з "Флуміненсе" у донецький "Шахтар". Нападник підписав контракт на 5 років. Форвард гратиме за український клуб під 19-м номером. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу - 17 млн євро.

Лише двічі за всю історію "Шахтар" платив більше грошей за одного футболіста. У 2013 році українці купили бразильця Бернарда за 25 млн, а у 2021-му Педрінью за 18 млн.

18-річний Еліас забив 8 голів та зробив 2 асисти в 47 матчах за першу команду "Флуміненсе". На рахунку форварда також 12 матчів і 9 голів у юнацькій збірній Бразилії.

Transfermarkt оцінює Кауана Еліаса у 9 млн євро.

Кауан Еліас. Фото: Getty Images

Лень став гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс"

Центровий збірної України Олексій Лень підписав контракт з командою "Лос-Анджелес Лейкерс". Баскетболіст став третім українцем в історії, який буде виступати за клуб з Каліфорнії. До цього за одну з найпопулярніших команд НБА виступали Станіслав Медведенко та Святослав Михайлюк.

Для оформлення цієї угоди "Лейкерс" відрахували травмованого бігмена Крістіана Вуда. 31-річний українець цього сезону провів 36 матчів, у середньому набираючи 1,4 очка, 1,8 підбирання та 0,8 передачі.

Берінчик програв у бою за звання чемпіона світу у легкій вазі

У ніч з 14 на 15 лютого у Нью-Йорку відбувся поєдинок за титул чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).

Українець Денис Берінчик захищав чемпіонський пояс у бою проти претендента Кейшона Девіса. У результаті цей поєдинок закінчився першим програшем у професійній кар'єрі нашого боксера.

Девіс розпочав бій активніше. У третьому раунді Берінчик вперше у карʼєрі опинився у нокдауні, а в четвертому раунді перевага американця була очевидною, і він нокаутував українця.

Цікаво, що під час фінальної пресконференції перед боєм Девіс звинуватив Дениса Берінчика в расизмі. А після церемонії зважування перед боєм за титул WBO в легкій вазі український боксер та американець ледь не побилися.

Денис Берінчик. Фото: Getty Images

"Динамо" та "Шахтар" вибули з Юнацької ліги УЄФА

Цього тижня відбулись матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

"Динамо" в турецькій Анталії у серії післяматчевих пенальті поступилося італійській "Аталанті". Основний час завершився внічию 3:3, одинадцятиметрові краще пробили футболісти клубу з Бергамо - 7:6.

"Шахтар" у Німеччині зазнав розгрому від "Гоффенгайму" - 1:5. Українська команда догравала матч удев'ятьох. На 41-й хвилині було вилучено Ярослава Милокоста, а наприкінці зустрічі червону картку заробив Віктор Цуканов.

Роман Саленко (ліворуч), "Динамо" - "Гоффенгайм", Фото: fcdynamo.com

Усик зробив заяву щодо завершення карʼєри

За словами Олександра Усика, його кар'єра у боксі добігає кінця і йому залишилося провести два бої.

"Гадаю, два роки, півтора. Я відчуваю, що мені потрібно підготуватись до двох боїв, не більше. Лише двох", - сказав 38-річний Усик.

Він додав, що згоден провести наступну зустріч з переможцем поєдинку між новозеландцем Джозефом Паркером та британцем Даніелем Дюбуа, які 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) битимуться за титул IBF (Міжнародної боксерської федерації).

"Я битимусь з тим, хто переможе - Паркером або Дюбуа, без проблем", - пообіцяв Усик, який нокаутував британця у серпні 2023 року. Таким чином, українець може повернути собі звання абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усик. Фото: Getty Images

Гераскевич здобув золото на етапі Кубка Європи

Цього тижня український скелетоніст Владислав Гераскевич здобув другу міжнародну перемогу у своїй кар'єрі. На етапі Кубка Європи в норвезькому Ліллегаммері він показав найкращий результат і випередив усіх своїх конкурентів.

На першому проїзді Гераскевич, попри лише 16-й час на розгоні (4,89 секунди), показав найкращу швидкість на дистанції (126,94 км/год) й перейшов на другу спробу на першому місці з часом 51,96 секунди.

У другій спробі українець покращив час на розгоні й, попри гірший час на фініші, зміг зберегти позицію й виграти золото етапу — 51,95 секунди.

Владислав Гераскевич. Фото: Getty Images

У Канаді стартували Ігри нескорених

На тижні у канадському Ванкувері відбулася церемонія відкриття Ігор нескорених – 2025 (Invictus Games Vancouver Whistler 2025) - змагання, в яких беруть участь колишні й чинні військовослужбовці, які отримали поранення або травми під час служби.

Цьогоріч Україна вп’яте бере участь в Іграх нескорених. До складу української команди, яка вирушила на Ігри нескорених 31 січня, входять 35 військовослужбовців і ветеранів, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій у російсько-українській війні з 2014 року. Українська збірна братиме участь в 11 видах спорту, зокрема у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі та регбі на кріслах колісних, гірських лижах, сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні й керлінгу на кріслах колісних.

Станом на 15 лютого у збірної України уже є 25 нагород на цьогорічних Іграх. За загальною кількістю медалей Україна - на третьому місці: попереду США (38) та Австралія (28).