Берінчик влаштував штовханину з Девісом після зважування напередодні чемпіонського бою

Відео інциденту оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у мережі X.

Девіс під час дуелі поглядів поклав руку на чемпіонський пояс Берінчика, після чого українець його відштовхнув. Американець намагався відповісти, але боксерів розборонила охорона.

На церемонії зважування суперники вклалися у ліміт легкої ваги (до 61,2 кг) - Берінчик показав 61,05 кг, Девіс - 60,87 кг.

У ніч проти 15 лютого у Нью-Йорку 36-річний українець вперше захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації). На професійному рингу він виграв усі 19 поєдинків. На рахунку 25-річного американця 12 перемог та також жодної поразки.

NO LOVE IN THE FINAL FACE-OFF ????



The championship fight is official! pic.twitter.com/LL9wIlVJkT — Top Rank Boxing (@trboxing) February 13, 2025