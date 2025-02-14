Берінчик влаштував штовханину з Девісом після зважування напередодні чемпіонського бою
Український боксер Денис Берінчик та американець Кейшон Девіс ледь не побилися після церемонії зважування перед боєм за титул WBO в легкій вазі
Відео інциденту оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у мережі X.
Девіс під час дуелі поглядів поклав руку на чемпіонський пояс Берінчика, після чого українець його відштовхнув. Американець намагався відповісти, але боксерів розборонила охорона.
На церемонії зважування суперники вклалися у ліміт легкої ваги (до 61,2 кг) - Берінчик показав 61,05 кг, Девіс - 60,87 кг.
У ніч проти 15 лютого у Нью-Йорку 36-річний українець вперше захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації). На професійному рингу він виграв усі 19 поєдинків. На рахунку 25-річного американця 12 перемог та також жодної поразки.
- 13 лютого Кейшон Девіс під час фінальної пресконференції перед боєм звинуватив Дениса Берінчика в расизмі.
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