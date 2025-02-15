Берінчик програв у бою за звання чемпіона світу у легкій вазі
У ніч проти суботи, 15 лютого, у Нью-Йорку відбувся титульний поєдинок у легкій вазі чемпіона світу за версією WBO Дениса Берінчика (19–0, 9 КО) та претендента Кейшона Девіса (12–0, 8 КО) із США. За результатами бою, український боксер втратив пояс чемпіона WBO
Про це повідомляє Sport.ua.
Цей поєдинок став першим програшем у професійній кар'єрі українського боксера.
Суперник українця, американець Кейшон Девіс, розпочав бій відчутно активніше. У третьому раунді Берінчик опинився у нокдауні після удару зліва боковим в области спини — перший нокдаун у професійній кар'єрі.
Проте у четвертому раунді перевага Кейшона була очевидною, і він нокаутував українця. У результаті поєдинку Берінчик втратив титул WBO, який здобув у травні 2024 року в бою проти мексиканця Емануеля Наваррете
Кейшон Девіс (США) – Денис Берінчик (Україна) – KO 4/12
13 лютого Кейшон Девіс під час фінальної пресконференції перед боєм звинуватив Дениса Берінчика в расизмі. А після церемонії зважування перед боєм за титул WBO в легкій вазі український боксер та американець ледь не побилися.
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