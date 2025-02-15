Берінчик програв у бою за звання чемпіона світу у легкій вазі

Про це повідомляє Sport.ua.

Цей поєдинок став першим програшем у професійній кар'єрі українського боксера.

Суперник українця, американець Кейшон Девіс, розпочав бій відчутно активніше. У третьому раунді Берінчик опинився у нокдауні після удару зліва боковим в области спини — перший нокдаун у професійній кар'єрі.

Проте у четвертому раунді перевага Кейшона була очевидною, і він нокаутував українця. У результаті поєдинку Берінчик втратив титул WBO, який здобув у травні 2024 року в бою проти мексиканця Емануеля Наваррете

Кейшон Девіс (США) – Денис Берінчик (Україна) – KO 4/12

KEYSHAWN DAVIS WITH A VICIOUS BODY-SHOT KO TO WIN THE WBO LIGHTWEIGHT TITLE ???????? pic.twitter.com/puonj8Q1IR — ESPN (@espn) February 15, 2025