Рішення РНБО про накладення довічних санкцій виглядає зразком сваволі та вибіркових переслідувань. В центрі уваги зі зрозумілих причин опинився Петро Порошенко, хоча влада намагається у протизаконний спосіб зачистити й Костянтина Жеваго.

50-річному бізнесмену президентським указом "накинули" додатково понад 10 років, але це єдиний кумедний момент у цій ситуації. Костянтин Жеваго також отримав довічні санкції, які фактично позбавляють його можливості вести бізнес в Україні. Проте цього Банковій виявилося замало.

Президентським указом запроваджено довічні санкції проти Костянтина Жеваго, тим самим припиняючи будь-яку його ділову активність в Україні. На відміну від судового процесу, який передбачає хоча б формальну змагальність сторін та можливість дійти, скажімо, до ЄСПЛ, запроваджені указом Зеленського санкції діють безапеляційно, фактично знищуючи людину, яку називають мультимільйонером. По суті це рейдерство під омофором президента.

Варто пригадати, що у листопаді 2023 року французький суд відмовив Україні в екстрадиції Костянтина Жеваго, якому команда Зеленського інкримінувала… розкрадання власних коштів. Хоча цей бізнесмен вже давно відмовився від прагнення мати депутатський мандат та зосередився на діловій активності, однак на Банковій вважають, що цього замало. Власне, як і податків, які підприємства Жеваго сплачують в Україні.

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Прихильники конспірології можуть, звісно, дійти висновку, що санкціями проти Жеваго команда Зеленського демонструє Дональду Трампу свою готовність домовлятися про спільний видобуток корисних копалин. У стилістиці зрозумілого для американців case-study: забороняємо бізнесмену ділову активність в Україні, його власність забираємо до АРМА, звідти зможемо за прийнятною ціною "залучити інвесторів". Не виключено, що у такий спосіб на Банковій прагнули залучити заокеанських контрагентів до санкцій проти бізнес-інтересів Жеваго та Порошенка, проте без помітних успіхів.

До речі, на Заході дивуються через відсутність координації у питанні застосування санкцій, а прагнення влади у нинішній ситуації придушувати ділову активність (схарактеризуйте інвестиційний клімат країни, яка веде не перший рік війну, має у пасиві затриманого за хабар голову Верховного Суду та довічні санкції проти мільйонерів) викликає німе зачудування.

Проте питання не лише в економіці. Річ у тому, що родину Жеваго пов’язують з фінансуванням телеканалу "Еспресо", який разом з 5-м та "Прямим" був у квітні 2022 року відключений від цифрової мережі Т2. Забороняючи Костянтину Жеваго ведення будь-якої ділової активності в Україні, влада розраховує унеможливити мовлення популярних телеканалів з проукраїнським порядком денним. І, що також очевидно, прагнуть обмежити їх прагнення активно фінансувати опозиційні сили.

Парадокс ситуації полягає в тому, що подібні кроки влади вже були. Спочатку за пізнього Кучми, а потім – за Януковича у розквіті.

І тоді Жеваго вже був присутній у великому бізнесі та великій політиці, але у другого та четвертого президентів України не з’являлася думка про накладання довічних санкцій на своїх опонентів. Проте представники нинішньої влади у той момент знімали фільми та розважали глядачів, тому вирішили пройти власним шляхом по граблях.

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Про автора. Євген Магда, політолог

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