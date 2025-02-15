Одеська юракадемія проти злиття з Університетом імені Мечнікова й погрожує відставкою Лісовому, який нагадав Ківалову його біографію
Трудовий колектив Національного університету "Одеська юридична академія" не згоден з рішенням Міністерства освіти і науки щодо об'єднання цього вишу з Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова
Про це йдеться на офіційному фейсбуці Одеської юракадемії.
"Жодних консультацій і обговорень із органами самоврядування університету Міністерством освіти і науки України проведено не було, так само як і не враховано рекомендації Рахункової палати від 26.11.2024 року №54-1 щодо вимог до реформування закладів вищої освіти", - йдеться в опублікованій заяві.
Окрім того, на думку трудового колективу Одеської юракадемії, Міносвіти не взято також до уваги те, що "НУ "ОЮА" за переважною більшістю обʼєктивних показників освітньо-наукової діяльності та розвитку матеріально-технічної бази, коефіцієнтом працевлаштування студентів є одним із кращих закладів вищої освіти класичного типу не лише у Південному регіоні, але і в Україні". "Не зважаючи на демографічні проблеми в країні, Університет зберігає високий контингент і кожного року продовжує бути лідером за кількістю вступників", - стверджують у виші.
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Конференцією трудового колективу прийнято рішення про підготовку проєкту звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та премʼєра Дениса Шмигаля про сприяння у скасуванні розпорядження МОН від 12 лютого 2025 р. № 111-р. "Про реорганізацію Національного університету "Одеська юридична академія".
Також в заяві викладачів Одеської юракадемії обурені "провокативними і відкрито образливими" висловлюваннями міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
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"Рішення, яке ухвалили на засіданні уряду, є логічним з огляду на зміни, які Міністерство освіти і науки впроваджує у вищій освіті, переглядаючи мережу закладів (...). Нагадаю, що Одеська юридична академія виникла в результаті відʼєднання юридичного інституту, який на той час був частиною Національного університету імені Мечникова. Повернення академії до структури класичного університету - логічний і символічний крок. Адже саме таке середовище формує світогляд майбутніх правників", - озвучив своє бачення ситуації міністр освіти.
За його словами, дана реорганізація не вплине негативно на студентів та викладачів.
"Проте інша ситуація - для керівного складу закладу, серед якого є особи, зокрема Сергій Ківалов, який, мені так видається, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії. Очевидно, що таким особам буде складно погодитися з цим рішенням, і вони будуть йому опиратися", - наголосив Лісовий.
Президентом Одеської юридичної академії є ексрегіонал Сергій Ківалов.
Під час президентських виборів 2004-2005 року, що вилилися у Помаранчеву революцію, Ківалова звинувачували у масштабних фальсифікаціях на користь кандидата в президенти Віктора Януковича.
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Під час президентства Януковича за участі Ківалова було розроблено скандальний закон Колєсніченка-Ківалова, спрямований на обмеження офіційного використання української мови. За це росіяни дали йому "медаль Пушкіна".
2021 року до наглядової ради очолюваного Ківаловим вишу увійшли Андрій Портнов, Вадим Новинський та Леонід Кучма.
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