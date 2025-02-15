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Головна Суспільство Одеська юракадемія проти злиття з Університетом імені Мечнікова й погрожує відставкою Лісовому, який нагадав Ківалову його біографію

Одеська юракадемія проти злиття з Університетом імені Мечнікова й погрожує відставкою Лісовому, який нагадав Ківалову його біографію

Анатолій Буряк
15 лютого, 2025 субота
23:12
Суспільство Путін нагороджує Ківалова "орденом дружби". Москва, 2009 рік

Трудовий колектив Національного університету "Одеська юридична академія" не згоден з рішенням Міністерства освіти і науки щодо об'єднання цього вишу з Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова

Зміст

Про це йдеться на офіційному фейсбуці Одеської юракадемії.

"Жодних консультацій і обговорень із органами самоврядування університету Міністерством освіти і науки України проведено не було, так само як і не враховано рекомендації Рахункової палати від 26.11.2024 року №54-1 щодо вимог до реформування закладів вищої освіти", - йдеться в опублікованій заяві.

Окрім того, на думку трудового колективу Одеської юракадемії, Міносвіти не взято також до уваги те, що "НУ "ОЮА" за переважною більшістю обʼєктивних показників освітньо-наукової діяльності та розвитку матеріально-технічної бази, коефіцієнтом працевлаштування студентів є одним із кращих закладів вищої освіти класичного типу не лише у Південному регіоні, але і в Україні". "Не зважаючи на демографічні проблеми в країні, Університет зберігає високий контингент і кожного року продовжує бути лідером за кількістю вступників", - стверджують у виші.

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Конференцією трудового колективу прийнято рішення про підготовку проєкту звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та премʼєра Дениса Шмигаля про сприяння у скасуванні розпорядження МОН від 12 лютого 2025 р. № 111-р. "Про реорганізацію Національного університету "Одеська юридична академія".

Також в заяві викладачів Одеської юракадемії обурені "провокативними і відкрито образливими" висловлюваннями міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Як Лісовий пояснює необхідність ліквідації університету "Одеська юридична академія" і якої він думки про її президента Ківалова

"Рішення, яке ухвалили на засіданні уряду, є логічним з огляду на зміни, які Міністерство освіти і науки впроваджує у вищій освіті, переглядаючи мережу закладів (...). Нагадаю, що Одеська юридична академія виникла в результаті відʼєднання юридичного інституту, який на той час був частиною Національного університету імені Мечникова. Повернення академії до структури класичного університету - логічний і символічний крок. Адже саме таке середовище формує світогляд майбутніх правників", - озвучив своє бачення ситуації міністр освіти.

За його словами, дана реорганізація не вплине негативно на студентів та викладачів.

"Проте інша ситуація - для керівного складу закладу, серед якого є особи, зокрема Сергій Ківалов, який, мені так видається, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії. Очевидно, що таким особам буде складно погодитися з цим рішенням, і вони будуть йому опиратися", - наголосив Лісовий.

Президентом Одеської юридичної академії є ексрегіонал Сергій Ківалов.

Під час президентських виборів 2004-2005 року, що вилилися у Помаранчеву революцію, Ківалова звинувачували у масштабних фальсифікаціях на користь кандидата в президенти Віктора Януковича.

2009 року він отримав від Путіна російський "орден дружби"

Під час президентства Януковича за участі Ківалова було розроблено скандальний закон Колєсніченка-Ківалова, спрямований на обмеження офіційного використання української мови. За це росіяни дали йому "медаль Пушкіна".

2021 року до наглядової ради очолюваного Ківаловим вишу увійшли Андрій Портнов, Вадим Новинський та Леонід Кучма.

Теги:
Новини
Партія регіонів
Кабмін
освіта
Одеса
Володимир Путін
Наука
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