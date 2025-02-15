Що б він не робив, про що б не заявляв, мене не покидало відчуття іспанського сорому за те, що президент України такий дрібний, дріб'язковий, мілкий на тлі своєї посади.

Пам'ятаєте знамениту сварку президента з військовим, коли Зеленський кричав, що він не лох якийсь і йому вже 42 роки? Це ж не рівень президента, доводити комусь, що ти не лох. Це максимально принизливо і дрібно для посади Президента – вступати в перепалки зі звичайним громадянином. Хочеш поваги? Роби свою роботу так, щоб тебе поважали не за статус, а за твої справи! Читайте також: Мета операції проти Порошенка – розділити суспільство

Таке саме відчуття дріб'язковості було після заяви президента, що він зніме санкції з Порошенка, якщо той поверне гроші.

Вдумайтеся: ти — президент. Ти оголошуєш чувака державним зрадником. Ти нагинаєш РНБО, щоб вона проголосувала досить сумнівно аргументовані санкції проти цього чувака. І раптом ти, *біческій імператор, одноосібно проголошуєш помилування, якщо цей чувак заплатить!