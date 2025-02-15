Чому Зеленський такий дріб'язковий
Одна з моїх основних претензій до Зеленського на посту президента – це невідповідність масштабу його особистості масштабам завдань Президента України
Що б він не робив, про що б не заявляв, мене не покидало відчуття іспанського сорому за те, що президент України такий дрібний, дріб'язковий, мілкий на тлі своєї посади.
Пам'ятаєте знамениту сварку президента з військовим, коли Зеленський кричав, що він не лох якийсь і йому вже 42 роки? Це ж не рівень президента, доводити комусь, що ти не лох. Це максимально принизливо і дрібно для посади Президента – вступати в перепалки зі звичайним громадянином. Хочеш поваги? Роби свою роботу так, щоб тебе поважали не за статус, а за твої справи!
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Таке саме відчуття дріб'язковості було після заяви президента, що він зніме санкції з Порошенка, якщо той поверне гроші.
Вдумайтеся: ти — президент. Ти оголошуєш чувака державним зрадником. Ти нагинаєш РНБО, щоб вона проголосувала досить сумнівно аргументовані санкції проти цього чувака. І раптом ти, *біческій імператор, одноосібно проголошуєш помилування, якщо цей чувак заплатить!
Тобто, державна зрада – це як неправильне паркування. Заплатив за евакуатор і знову паркуєшся, де хочеш. Головне, щоб вчасно платив.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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