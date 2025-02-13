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OPINION

Мета операції проти Порошенка – розділити суспільство

Сергій Марченко
13 лютого, 2025 четвер
18:06
Погляд

Розділяй і володарюй! - цей вислів приписують Філіпу II Македонському, який помер у 336 р. до н.е. Навряд чи в Офісі Зеленського знають про існування Філіпа II, але принцип, вперше озвучений батьком Олександра Македонського, широко застосовують

Зміст

Згадайте, як майстерно офіс президента розділяє армію. Спочатку за допомогою Безуглої Зеленський нацькував солдатів на командирів і зробив найбільшими ворогами армії старших офіцерів. А кілька днів назад запропонував молодим новобранцям по мільйону гривень і це викликало ціле цунамі обурення у війську серед тих, хто воює вже три роки й більше і ніякого мільйона за це не побачить. 

Учора стало кристально ясно зрозуміло навіть самим упоротим, що план Трампа із закінчення війни – це план капітуляції України. Для того, щоб пристати на цей план, Зеленському треба розпорошена, роз'єднана і нездатна опиратися капітуляції, країна. 

Санкції проти Порошенка і його можливий арешт, це не для виборів, а для чергового розділення суспільства. Політично Порошенко не суперник Зеленському. Вибори у Зеленського виграє не Порошенко, а Залужний, Притула, Буданов. Будь-хто з цієї трійці легко перемагає Зеленського у другому турі. 

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Мета операції проти Порошенка – розділити суспільство, зчинити смертельну ворожнечу серед прихильників Порошенка і Зеленського і не дати їм об'єднатися, щоб не допустити капітуляції України за планом Трампа. 

Зеленський розуміє, що підписати капітуляцію в інтересах Путіна, Трампа і своїх виборців він не може, поки є згуртована "войовнича меншість", злютована Майданами та війною. 

Задача, яка зараз стоїть перед Офісом президента – розділити нас, посварити, нацькувати одних на одних, щоб у нас не було сили опиратися передачі Росії нашої землі, поверненню "русского міра" і ФСБшної церкви, роззброєнню армії та відмови від суверенітету. 

Тому, якщо ми хочемо зберегтися, як нація і не отримати болючу поразку, яка нас знищить, під виглядом путінського миру, нам зараз треба глибоко видихнути й спробувати бути спокійними та раціональними. 

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Особисто я не буду сваритися з прихильниками Зеленського. Так, в мене багато питань до них з приводу їхнього вибору, який я не підтримую, але більшість з них точно не вибирала його для капітуляції й здачі національних інтересів. 

Ми не повинні дозволити Офісу розділити нас і зробити слабкими. Ми, народ України, громадянське суспільство, маємо бути згуртованими та сконцентрованими на війні, допомозі армії, збереження в Україні демократії й традиції мирної передачі влади на демократичних виборах. 

Маємо розуміти, атака на Порошенка виходить далеко за рамки особистості Порошенка. Це атака на нашу єдність, щоб розділити нас і володарювати над тим, що залишиться від України. Не дамо цього зробити.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Петро Порошенко
військові
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
Слуга народу
Європейська солідарність
переговори з РФ
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