Згадайте, як майстерно офіс президента розділяє армію. Спочатку за допомогою Безуглої Зеленський нацькував солдатів на командирів і зробив найбільшими ворогами армії старших офіцерів. А кілька днів назад запропонував молодим новобранцям по мільйону гривень і це викликало ціле цунамі обурення у війську серед тих, хто воює вже три роки й більше і ніякого мільйона за це не побачить.

Учора стало кристально ясно зрозуміло навіть самим упоротим, що план Трампа із закінчення війни – це план капітуляції України. Для того, щоб пристати на цей план, Зеленському треба розпорошена, роз'єднана і нездатна опиратися капітуляції, країна.

Санкції проти Порошенка і його можливий арешт, це не для виборів, а для чергового розділення суспільства. Політично Порошенко не суперник Зеленському. Вибори у Зеленського виграє не Порошенко, а Залужний, Притула, Буданов. Будь-хто з цієї трійці легко перемагає Зеленського у другому турі.

Читайте також: Санкції проти Порошенка: це не вибіркове правосуддя. Це просто розправа з опозицією Мета операції проти Порошенка – розділити суспільство, зчинити смертельну ворожнечу серед прихильників Порошенка і Зеленського і не дати їм об'єднатися, щоб не допустити капітуляції України за планом Трампа.

Зеленський розуміє, що підписати капітуляцію в інтересах Путіна, Трампа і своїх виборців він не може, поки є згуртована "войовнича меншість", злютована Майданами та війною.

Задача, яка зараз стоїть перед Офісом президента – розділити нас, посварити, нацькувати одних на одних, щоб у нас не було сили опиратися передачі Росії нашої землі, поверненню "русского міра" і ФСБшної церкви, роззброєнню армії та відмови від суверенітету.

Тому, якщо ми хочемо зберегтися, як нація і не отримати болючу поразку, яка нас знищить, під виглядом путінського миру, нам зараз треба глибоко видихнути й спробувати бути спокійними та раціональними.

Читайте також: "Боротьба за вибори під час війни не має жодної перспективи": санкції проти Порошенка Особисто я не буду сваритися з прихильниками Зеленського. Так, в мене багато питань до них з приводу їхнього вибору, який я не підтримую, але більшість з них точно не вибирала його для капітуляції й здачі національних інтересів.

Ми не повинні дозволити Офісу розділити нас і зробити слабкими. Ми, народ України, громадянське суспільство, маємо бути згуртованими та сконцентрованими на війні, допомозі армії, збереження в Україні демократії й традиції мирної передачі влади на демократичних виборах.