Зеленський запросив Келлога поїхати з ним на фронт й поспілкуватися з Сирським та комбригами ЗСУ

Про це президент сказав під час розмови з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

На думку Зеленського, американській стороні потрібно більше зрозуміти реалії війни "не під чиїмось впливом, а самим зрозуміти й побачити це".

"Я сказав пану Келлогу, що я поїду з ним на фронт, якщо він готовий. Я йому сказав, що повернусь від наших арабських друзів і поїду з ним на фронт, якщо він буде готовий. Для мене дуже важливо, щоб він це побачив. Я дуже хочу, щоб він поговорив і отримав доповіді від військових, і щоб у нього була зустріч з генералом Сирським і може ще з командирами бригад", – сказав президент.

Він додав, що Кіту Келлогу, як людині з військовим досвідом, буде важливо побачити наслідки війни в цивільному світі, де все "має вже не дуже цивільний вигляд" через ракетні удари РФ.

"Я дуже цього хочу, щоб він все це привіз президенту Трампу. Показав, розказав. Мені здається, що після цього, напевно, ми будемо ближче до розуміння того, як ми бачимо все – хоча б кроки. Після цього я готовий проговорити ці кроки з президентом Трампом. Ось в принципі на сьогодні моя мета і найближча ціль", – резюмував Зеленський.