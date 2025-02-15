РФ повинна відійти принаймні до кордонів станом на лютий 2022 року, – Зеленський

Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax.

На думку Зеленського, президент США Дональд Трамп здатен завершити війну в України, і Європа може йому допомогти, якщо Трамп дозволить їй це зробити.

"Я думаю, що вони (армія РФ, – ред.) повинні відійти, як мінімум, до лінії повномасштабного вторгнення. В іншому випадку всі скажуть, що це була лінія Байдена, а це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці", – сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на жодні переговори, в яких вона не братиме участь.