РФ повинна відійти принаймні до кордонів станом на лютий 2022 року, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відвести свої війська з території України принаймні до лінії станом на початок широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року
Про це він сказав в інтерв'ю Newsmax.
На думку Зеленського, президент США Дональд Трамп здатен завершити війну в України, і Європа може йому допомогти, якщо Трамп дозволить їй це зробити.
"Я думаю, що вони (армія РФ, – ред.) повинні відійти, як мінімум, до лінії повномасштабного вторгнення. В іншому випадку всі скажуть, що це була лінія Байдена, а це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці", – сказав президент.
Також Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на жодні переговори, в яких вона не братиме участь.
- Раніше Зеленський заявив, що Україна не погоджуватиметься на мирні угоди з Росією, які укладені без її участі, адже від цього "програють усі".
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