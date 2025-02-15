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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Фіксування фронтової лінії не означає відмову України від кордонів 1991 року", - Фрід
Ексклюзив

"Фіксування фронтової лінії не означає відмову України від кордонів 1991 року", - Фрід

Тетяна Нижник
15 лютого, 2025 субота
17:00
Війна з Росією Деніел Фрід

США не вимагають від України відмовитися від законних претензій на свою територію в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року

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Про це розповів багаторічний екс-координатор Держдепу США з питань санкційної політики, дипломат Деніел Фрід в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.

"Для України цілком логічно погодитися на припинення вогню, навіть якщо воно де-факто відображає поточну лінію фронту. Це означатиме, що Росія продовжує окупацію частини української території, але Україна не буде зобов’язана визнавати цю окупацію постійною. Історія знає достатньо подібних прецедентів. Західна Німеччина ніколи не визнавала Східну Німеччину, наполягаючи, що саме її уряд є єдиним законним урядом усієї країни. Попри те, що багато хто вважав возз’єднання неможливим, воно зрештою стало реальністю", - зазначив він.

Зараз адміністрація США формує чітку стратегію щодо України. Трамп провів переговори як із Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським, хоча у неправильному порядку. Трамп міг би висловитися чіткіше й однозначно заявити, що Росія є агресором. Але поки немає повної картини пропозицій США, ситуація не така критична, як може здаватися, каже Фрід.

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"Міністр оборони США Піт Гегсет, виступаючи на саміті НАТО, представив основні положення нового плану Трампа щодо України. Серед них — припинення вогню, гарантії безпеки для України, які забезпечуватимуть європейські, а не американські війська, а також відсутність питання членства України в НАТО у переговорах із Росією. Багато українців критично сприйняли заяви міністра оборони Гегсета. Втім, при детальнішому аналізі вони можуть виявитися менш загрозливими, ніж здавалися спочатку. Чинне перемир'я означає, що Україна не зможе повернути окуповані Росією території, але це було очевидним і раніше", - зауважив він.

Гегсет зазначив, що за забезпечення миру відповідатимуть європейські війська, проте він не виключив можливості американської підтримки цих сил, зокрема із залученням військово-повітряних військ. 

"Відомо, що адміністрація Трампа наполягає на розгортанні європейських військ на місцях. Однак європейські країни навряд чи погодяться на це без американської підтримки, і Гегсет зрештою не виключив такої підтримки, що є ключовим моментом. Загалом викладені Гегсетом положення залишають простір для потенційно прийнятного результату: припинення вогню, членство України в НАТО, яке не є предметом переговорів, але, сподіваємось, залишається у стратегічному порядку денному, а також сили для моніторингу лінії зіткнення. Безперечно, у європейських країн виникне багато запитань щодо реалізації цих положень", - зазначив американський дипломат.

За його словами, Україна не повинна підписувати жодних документів, які визнають анексію будь-якої її території Росією. Так само і Сполученим Штатам не варто приймати це як умову. Адміністрація Трампа говорила про припинення вогню та завершення війни, але це не повинно означати поступок, які закріплюють територіальні втрати України.  

"Існує суттєва різниця між згодою на припинення вогню вздовж нинішньої лінії зіткнення та прийняттям російських територіальних завоювань. Перше було б стратегічно виправданим кроком. Друге стало б серйозною помилкою. Сподіваюсь, адміністрація Трампа не піде на поступки перед Росією, оскільки це було б катастрофічною позицією для Сполучених Штатів. Крім того, це суперечило б заявленій політиці самої адміністрації Трампа. Держсекретар Помпео чітко заявив, що США ніколи не визнають легітимність російської окупації чи анексії Криму. Адміністрація Трампа вже офіційно відкинула ідею радянського чи російського територіального привласнення українських земель, і я сподіваюся, що ця позиція залишиться незмінною", - резюмував він.

  • 14 лютого очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про перемогу у війні проти України попри реальний розвиток подій.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Німеччина
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Дональд Трамп
НАТО
США
підтримка України
переговори з РФ
допомога США Україні
Світ про Україну
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