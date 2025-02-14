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Путін планує оголосити про "перемогу" в Україні попри реальний стан справ, - Гегсет

Євген Козярін
14 лютого, 2025 п'ятниця
20:54
Війна з Росією Піт Хегсет

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про перемогу у війні проти України попри реальний розвиток подій

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Про це він повідомив під час брифінгу у Польщі 14 лютого, передає Суспільне.

Очільник Пентагону наголосив, що така заява з боку Кремля є очікуваною.

"Путін готується заявити про "перемогу", попри фактичний стан справ. Однак хоробрість українців та підтримка союзників не дозволили йому досягти головної мети – захоплення всієї України", – зазначив Гегсет.

Він додав, що у разі проведення переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та Путіним, президент США Дональд Трамп буде присутній.

Спроба підготовки переговорів між РФ та Україною за участі США. Що відомо

Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. 

За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України". 

Під час спілкування зі ЗМІ у Білому домі Трамп заявив, що його зустріч з Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.  

У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.

За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре". 

13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі. 

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зазначила, що для будь-яких переговорів із Росією потрібна участь європейців та українців.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що європейські чиновники "виголошують нікчемні заяви", коментуючи декларацію ЄС, у якій наголошується на необхідності, аби Україна та Європа брали участь "у будь-яких перемовинах". Приблизно те саме сказав очільник словацького уряду Роберт Фіцо, назвавши Україну та ЄС невдахами.

13 лютого Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговорах щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.  Наступного дня Зеленський підтвердив, що планує відвідати Саудівську Аравію, однак зустрічі з представниками Росії там не відбудеться.

Згодом стало відомо, що президент України готовий вести перемовини з російським диктатором лише після того, як узгодить з Європою та США план завершення війни


 


 

Теги:
Світ
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Пентагон
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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