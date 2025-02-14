Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні: говорили про гарантії безпеки для України
У п'ятницю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Лідери обговорили гарантії безпеки для України
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
У ході розмови Зеленський подякував італійській прем'єрці за всебічну підтримку України.
"Поінформував про мої нещодавні контакти з адміністрацією США, зокрема про зустріч із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і телефонну розмову з Президентом Трампом. Обговорили координацію з міжнародними партнерами щодо ефективних гарантій безпеки для України, а також можливі рамки для гарантування довгострокової безпеки", - написав він.
Зеленський підкреслив, що найбільш надійною та економічною гарантією безпеки є членство України в НАТО. Він також зазначив, що, перш ніж Україна отримає запрошення до Альянсу, необхідно продовжувати підтримувати розвиток сучасної армії, протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та військового флоту.
"Також наголосив, що перед будь-якими переговорами Європа, США та Україна мають узгодити єдину стратегію оборони й безпеки з чітким планом дій. Європа має бути повноправним учасником мирних переговорів і зусиль, спрямованих на запобігання майбутнім війнам", - підсумував очільник держави.
- Парламент Італії 28 січня проголосував за продовження військової підтримки України до 31 грудня 2025 року.
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