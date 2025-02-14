Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні: говорили про гарантії безпеки для України

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

У ході розмови Зеленський подякував італійській прем'єрці за всебічну підтримку України.

"Поінформував про мої нещодавні контакти з адміністрацією США, зокрема про зустріч із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і телефонну розмову з Президентом Трампом. Обговорили координацію з міжнародними партнерами щодо ефективних гарантій безпеки для України, а також можливі рамки для гарантування довгострокової безпеки", - написав він.

Зеленський підкреслив, що найбільш надійною та економічною гарантією безпеки є членство України в НАТО. Він також зазначив, що, перш ніж Україна отримає запрошення до Альянсу, необхідно продовжувати підтримувати розвиток сучасної армії, протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та військового флоту.

"Також наголосив, що перед будь-якими переговорами Європа, США та Україна мають узгодити єдину стратегію оборони й безпеки з чітким планом дій. Європа має бути повноправним учасником мирних переговорів і зусиль, спрямованих на запобігання майбутнім війнам", - підсумував очільник держави.