Письменники з України, Польщі, Німеччини і Казахстану відмовилися від участі у фестивалі в Індії через росіян у програмі

Про це на facebook повідомила українська письменниця Любов Якимчук.

У місті Бенґалуру (Індія) пройшов щорічний літературний фестиваль "Альянс Фестиваль", на який були запрошені зокрема й українські письменники. Як поділилась Якимчук, за три дні до початку фестивалю українські письменники дізналися, що у програмі виступів та серед учасників заявлені особи, що пов'язані з російським урядом. Тому "майже півтора десятка письменників — українці, поляки, німці й один казах — відмовилися від участі в "Альянс Фестивалі".

"Ми побачили, що на відкритті фестивалю виступатиме генеральний консул Росії в Ченнай. У списку учасників виявилося двоє осіб, пов'язаних із російським урядом. Один із них зараз працює в дослідницькому інституті міністерства оборони Росії, досліджуючи використання штучного інтелекту у дронах. Тобто розробляє технології, які допомагають убивати українців ще ефективніше", - зазначила письменниця.

Вона наголосила, що це була пряма спроба затягнути українців у подію, "де представники країни-агресора отримують платформу для легітимізації своїх злочинів". Якимчук розповіла, що письменники ухвалили рішення не брати участі у фестивалі, але спробували змінити ситуацію.

Вони пішли на переговори з організаторами, висунувши низку умов, зокрема, щоб російського консула та двох учасників, пов’язаних з Кремлем, вилучили з програми. Також вони зауважили, що треба прибрати формулювання про те, що Росія - "лідер світового порядку", а українцям - надати більше подій у програмі.

"Разом з нами в переговорах брали участь представник українського посольства й представниця Польського інституту в Індії", - наголосила Якимчук.

Згодом вона уточнила, що росіян з програми прибрали.

"Українські, польські, німецькі та казахський письменники категорично відмовилися від участі. Я безмежно вдячна усім іноземцям за таку підтримку не на словах, а на дії. Література не може існувати без етики. Разом з тим наші імена не прибрали з цієї ганебної програми, хоча ми двічі зверталися до них за цим", - додала письменниця.