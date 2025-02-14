Письменники з України, Польщі, Німеччини і Казахстану відмовилися від участі у фестивалі в Індії через росіян у програмі
Понад 10 письменників відмовилися від участі в "Альянс Фестивалі" в Індії, дізнавшися, що на відкритті виступатиме консул РФ, а в списку учасників - двоє осіб, пов'язаних з урядом Росії
Про це на facebook повідомила українська письменниця Любов Якимчук.
У місті Бенґалуру (Індія) пройшов щорічний літературний фестиваль "Альянс Фестиваль", на який були запрошені зокрема й українські письменники. Як поділилась Якимчук, за три дні до початку фестивалю українські письменники дізналися, що у програмі виступів та серед учасників заявлені особи, що пов'язані з російським урядом. Тому "майже півтора десятка письменників — українці, поляки, німці й один казах — відмовилися від участі в "Альянс Фестивалі".
"Ми побачили, що на відкритті фестивалю виступатиме генеральний консул Росії в Ченнай. У списку учасників виявилося двоє осіб, пов'язаних із російським урядом. Один із них зараз працює в дослідницькому інституті міністерства оборони Росії, досліджуючи використання штучного інтелекту у дронах. Тобто розробляє технології, які допомагають убивати українців ще ефективніше", - зазначила письменниця.
Вона наголосила, що це була пряма спроба затягнути українців у подію, "де представники країни-агресора отримують платформу для легітимізації своїх злочинів". Якимчук розповіла, що письменники ухвалили рішення не брати участі у фестивалі, але спробували змінити ситуацію.
Вони пішли на переговори з організаторами, висунувши низку умов, зокрема, щоб російського консула та двох учасників, пов’язаних з Кремлем, вилучили з програми. Також вони зауважили, що треба прибрати формулювання про те, що Росія - "лідер світового порядку", а українцям - надати більше подій у програмі.
"Разом з нами в переговорах брали участь представник українського посольства й представниця Польського інституту в Індії", - наголосила Якимчук.
Згодом вона уточнила, що росіян з програми прибрали.
"Українські, польські, німецькі та казахський письменники категорично відмовилися від участі. Я безмежно вдячна усім іноземцям за таку підтримку не на словах, а на дії. Література не може існувати без етики. Разом з тим наші імена не прибрали з цієї ганебної програми, хоча ми двічі зверталися до них за цим", - додала письменниця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.26Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе