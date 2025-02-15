Зеленський та Макрон обговорили конкретні пропозиції Франції щодо гарантій безпеки для України
Президент України Володимир Зеленський 14 лютого зустрівся на полях Мюнхенської конференції з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили гарантії безпеки для нашої держави та конкретні пропозиції Франції
Про це український президент написав у Telegram.
Зеленський написав, що розповів Макрону про зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і нещодавню телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
"Маємо напрацювати спільну з Америкою та Європою ефективну стратегію для наближення справедливого миру і разом сидіти за столом переговорів. Обговорили багато важливих питань, зокрема гарантії безпеки та конкретні пропозиції Франції. Важливо, що в нас однакове бачення того, яким має бути справедливе закінчення війни. Дякую за всі зусилля заради нашої спільної безпеки в майбутньому та відданість принципу "нічого про Україну без України", - зазначив президент.
- У пʼятницю, 14 лютого, стартувала 61-ша Мюнхенська безпекова конференція. Еспресо.TV публікує головні заяви та події з Німеччини.
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