Зеленський та Макрон обговорили конкретні пропозиції Франції щодо гарантій безпеки для України

Про це український президент написав у Telegram.

Зеленський написав, що розповів Макрону про зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і нещодавню телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Маємо напрацювати спільну з Америкою та Європою ефективну стратегію для наближення справедливого миру і разом сидіти за столом переговорів. Обговорили багато важливих питань, зокрема гарантії безпеки та конкретні пропозиції Франції. Важливо, що в нас однакове бачення того, яким має бути справедливе закінчення війни. Дякую за всі зусилля заради нашої спільної безпеки в майбутньому та відданість принципу "нічого про Україну без України", - зазначив президент.