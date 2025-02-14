Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Як Москва здолала УПА. Повчальна історія
OPINION

Як Москва здолала УПА. Повчальна історія

Володимир В'ятрович
14 лютого, 2025 п'ятниця
20:00
Погляд

СРСР від самих початків мав всього значно більше ніж повстанці: зброї, людей, будь-яких інших ресурсів

Зміст

Тривалий спротив УПА опирався на найважливішому ресурсі, яким володіла саме підпільна армія і якого не було у совєтів - довіра між вояками та цивільним населенням. Повстанці для місцевих були "нашими хлопцями", своїми. Бо справді більшість із них ще вчора були їхніми сусідами, родичами, які жили поруч, перш ніж їм довелося взяти до рук зброю вони разом працювали, святкували, часом сварилися, потім мирилися. 

Той, хто воював, мав мати зброю, набої, їжу, інформацію. Все це він отримував від тих, хто не пішов "у ліс". Тому що ці останні, яких звісно було і мало бути більше (для забезпечення одного партизана потрібно близько 8 цивільних) вірили, поважали й шанували кожного, хто відважився захищати їх, ризикуючи життям. Вояки теж довіряли тим від кого отримували життєво важливі ресурси, не лише тому, що ними були їх близькі та родичі, а й тому, що розуміли від них залежить чи збережеться потенціал для боротьби, усвідомлювали, щоб без підтримки "села" не стане "лісу". 

Але дуже швидко це усвідомили і совєти. Тому спрямували свої зусилля  на те аби знищити взаємну довіру між повстанцями та населенням. Для цього, використовуючи залякування чи підкуп,  вербували агентуру серед місцевих мешканців, які почали здавати підпільників. Це було не просто у середовищі,  де всі про всіх все знали (бо жили поруч і все бачили), але чекісти мали час і натхнення тому продовжували тиснути. 

Читайте також: Російські консерви активізувалися не випадково

А ще — поширювати брехню про масові зради, про те, що вже кожен другий на селі співпрацює з ними. Спершу вербування здійснювалася таємно, аби ніхто не бачив навіть, що відбувся контакт. Потім у відділення НКВД стали викликати майже кожного, робили це публічно щоб бачили інші. Через це перейшло сотні мешканців кожного села. Хтось справді погодився на співпрацю, більшість — ні. Але ніхто крім чекістів не знав, хто саме став агентом. Тому почали підозрювати кожного. 

Недовіра ширилася як вірус між тими, хто вчора разом працював і допомагав підпіллю. Страх допомагав поширенню. Ціна зради була дуже висока. Для тих, хто допомагав УПА вона могла означати вислання на Сибір усієї сім’ї, для повстанців — просто смерть. Тому зрадників підпільники жорстоко карали — страчували, аби інші не відважувалися на таке. 

Читайте також: Росія не прагне протягнути когось до влади в Україні. Тільки кремлівські гауляйтери

З часом почала зростати кількість тих, хто став жертвою помсти незаслужено, кого успішно підставили під удар підпілля. "Хлопців з лісу" почали боятися на селі. Тим паче, що часто  ті, хто вбивали справді були не "нашими", а перевдягнутими чекістами, які свідомо робили брутальні злочини проти місцевого населення дискредитуючи УПА. 

Поступово параноя паралізувала нормальний зв'язок між мешканцями одного села та між селом і лісом. Вона як іржа розʼїдала єдність, яка була фундаментом боротьби. Ніхто вже не знав хто свій, а хто зрадник. Своїх перестали бачити, зрадників помічали всюди. Підпілля втратило базу, яка живила його і почало згасати. Чекістам залишилося провести остаточну зачистку.  

Пам'ятаймо: Москва як ніхто вміє ділити, щоб нищити.

Джерело

Про автораВолодимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Радянський Союз
Володимир В'ятрович
УПА
історія України
Війна з Росією
русскій мір
пропаганда
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
+0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.26
    Продаж 43.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
14 лютого
20:01
Оновлено
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Мюнхенська безпекова конференція-2025. День перший. Головні події і заяви
19:58
Оновлено
віце-президент США Джей Ді Венс
"Ми хочемо досягти тривалого миру", - віцепрезидент США Венс після зустрічі із Зеленським
19:41
Ілля Новіков
Рішення РНБО проти Порошенка на сайті президента підмінили, а самі санкції недійсні, – адвокат Новіков
19:34
Огляд
"Під вулканом"
"Під вулканом" не "Бріджит Джонс...": що подивитися на вихідні
19:27
ГУР
"Не кажуть нічого": росіяни обурюються, що влада не інформує про вибухи у Брянській області, - ГУР
19:23
Художник Павло Маков отримав престижну міжнародну премію Leonardo Sciascia amateur d’estampes
19:10
Папа Римський, Папа Франциск
Папу Римського госпіталізували через бронхіт
18:59
У ЄС назвали мита США невиправданими, пообіцявши швидку реакцію на них
18:45
Meta оголосила, що планує вкласти значні кошти у створення гуманоїдних роботів на базі ШІ
18:41
Огляд
Безпека ЧАЕС під питанням: як виникла захисна арка і чи здатна вона витримувати удари. Пояснюємо
18:39
Netflix показав тизер 4-го сезону "Бріджертонів", який розкриває історію кохання Бенедикта і Софі
18:19
Служба безпеки України
На Одещині затримали шістьох підлітків, які підпалювали автівки ЗСУ на замовлення РФ
18:12
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Європі розуміють, що мають взяти на себе левову частку відповідальності: Яценюк з Мюнхенської конференції
18:07
Ліндсі Грем
Якщо РФ ще раз нападе на Україну, її відразу візьмуть в НАТО, - сенатор Грем
18:04
Письменники з України, Польщі, Німеччини і Казахстану відмовилися від участі у фестивалі в Індії через росіян у програмі
18:04
OPINION
Якби Зеленський не йшов на другий термін...
18:00
Придністров'я
Молдова сподівається на виведення військ РФ з Придністров'я у рамках переговорів щодо війни в Україні
17:48
Володимир Зеленський
Зеленський сказав, за якої умови готовий зустрітися з Путіним
17:33
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
США ніколи не бачили Україну в НАТО, - Зеленський
17:28
передача ізраїльських заручників
Ізраїль отримав від ХАМАС список заручників, яких звільнять 15 лютого
17:24
Володимир Зеленський
План про закінчення війни має бути проговорений між Україною, США та країнами Європи, – Зеленський
17:17
Володимир Зеленський
"Ми там впевненіші, ніж були": Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку
17:17
ЗСУ, мобілізація
У Міноборони розкрили деталі експериментального контракту із ЗСУ для українців до 25 років
17:09
Ексклюзив
російський БПЛА влучив у саркофаг ЧАЕС
Такі БПЛА не зруйнують укриття енергоблока, але можуть порушити захист від вологи: експерт Литвинський про удар по ЧАЕС
17:06
Від початку доби на фронті відбулось 72 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:56
Олаф Шольц
Шольц після закінчення свого канцлерства планує залишити політику
16:48
мобілізація
Понад 1600 потенційних постачальників для ЗСУ торік пройшли перевірку на відповідність вимогам
16:41
Херсонська область
На Херсонщині через атаку російського дрона загинув чоловік
16:41
У Києві покажуть виставку картин військових "Митці на фронті"
16:34
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд скерував додаткові кошти на програму "Національний кешбек": названо регіони-лідери за кількістю виробників
16:33
Коля Сєрга
Микола Сєрга та "Культурний десант" випустили кліп на пісню "Я буду кохати тебе"
16:15
віце-президент США Джей Ді Венс
"Головна загроза - не Китай і Росія": Венс заявив, що Європа відійшла від спільних цінностей зі США
16:08
Ексклюзив
Ворог значно активізував обстріли двох громад: голова РВА Канашевич про ситуацію на Куп'янщині
16:07
людина з інвалідністю
Уряд заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК
16:00
OPINION
Держава витрачає колосальні ресурси на неефективну боротьбу з інфляцією
15:45
Прапор США
США можуть "закрити небо" над миротворчими військами в Україні. Thе Times назвав умову
15:44
У Миколаєві 14 лютого вибухнув "невідомий предмет": є загиблі та поранені
15:36
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум
Перейменування Мексиканської затоки: президентка Мексики планує подати на Google до суду
15:25
"Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати": DeepState повідомив, що росіяни просунулись у районі Дворічної та Новомлинська на Харківщині
15:25
аптека ліки
Українські виробники знизять ціни на сотню найбільш популярних ліків: Шмигаль розповів подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV